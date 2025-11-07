Grupo Santalucía obtiene el certificado FIA Road Safety Index con el apoyo del RACE El Índice de Seguridad Vial de la FIA es un marco pionero que ayuda a las organizaciones a medir, gestionar, informar y mejorar su huella en materia de seguridad vial

C. P. S. Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector mundial del deporte del motor y federación de organizaciones de movilidad de todo el mundo, anunció en Tomorrow.Mobility, en Barcelona (España), que el Grupo Santalucía, una de las principales compañías de seguros y servicios financieros de España, ha obtenido con éxito la máxima calificación en el Índice de Seguridad Vial de la FIA (Road Safety Index), con el apoyo del Real Automóvil Club de España (RACE), club miembro de la FIA, y la Fundación RACE.

Desarrollado por la FIA, con el apoyo de FIA Foundation, el Índice de Seguridad Vial de la FIA es un marco pionero que ayuda a las organizaciones de todo el mundo a medir, gestionar, informar y mejorar su huella en materia de seguridad vial en todas sus operaciones y cadenas de suministro.

La calificación del Grupo Santalucía refleja sus políticas integrales de seguridad vial y su enfoque en el bienestar de los empleados y los clientes, con objetivos de seguridad vial plenamente integrados en sus marcos de sostenibilidad y gobernanza. Además, reconoce el liderazgo de la empresa en la gestión de la seguridad vial y el fomento de una cultura de movilidad segura en todas sus operaciones.

El enfoque proactivo de la empresa contó con el apoyo de la Fundación RACE para el exhaustivo proceso de auditoría. La Fundación RACE desempeñó un papel clave en la preparación del Grupo Santalucía para FIA RSI guiando a la empresa en cada paso del proceso de calificación. Esta colaboración es un ejemplo de cómo los clubes miembros de la FIA pueden asociarse con organizaciones e impulsar mejoras cuantificables en el rendimiento de la seguridad vial corporativa.

«La Fundación RACE se enorgullece de haber ayudado al Grupo Santalucía a sacar el máximo partido al proceso de calificación del Índice de Seguridad Vial de la FIA, logrando un resultado excelente e identificando al mismo tiempo claras oportunidades para un mayor compromiso», señaló el director de la Fundación RACE y director de Relaciones Institucional del RACE, Ignacio Fernández. «Esta colaboración refleja la dedicación del Grupo Santalucía al progreso continuo y al liderazgo en materia de seguridad vial», añadió.

Por su parte, Luca Pascotto, director de Seguridad Vial y Public Advocacy de la FIA señaló que «en la FIA, nuestra misión es empoderar a nuestros clubes miembros para que impulsen una movilidad más segura, sostenible y asequible para todos». «La colaboración entre el Grupo Santalucía y la Fundación RACE pone de relieve el papel clave que desempeñan nuestros clubes a la hora de transformar un marco global como el Índice de Seguridad Vial de la FIA en acciones relevantes a nivel local, guiando a organizaciones de todo tipo hacia estándares de seguridad más elevados, una gestión de riesgos más sólida y garantizando un cambio significativo y duradero a gran escala», señaló.

Finalmente, Juan Carlos Sáez, director de Bienestar y Salud de Santalucía, indicó que «la calificación de 3 estrellas del Índice de Seguridad Vial de la FIA reconoce la excelencia del Grupo Santalucía en la gestión de la seguridad vial». Además, reconoció que «este reconocimiento internacional valida nuestro compromiso con la movilidad segura y sostenible y nos motiva a seguir liderando las mejores prácticas en todo el sector».