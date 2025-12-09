El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Equipo de espeleología de Liang Luar. Garry K. Smith

Los hobbits murieron de sed

Espeleología. El 'hombre de las flores' se habría extinguido por un cambio climático que llevó la sequía a la isla donde vivía hace 61.000 años, según en estudio

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:36

Comenta

Hubo una vez una especie de homínidos, que ahora se conoce como 'Homo floresiensis', porque vivió en la Isla de las Flores, en Indonesia. De ... pequeño tamaño, se les conoce también como hobbits –en honor a la raza que inventó J. R. R. Tolkien en su saga–, su existencia se descubrió en 2003. Con muy pocos datos de su paso por la Tierra, planeaba una duda que ahora ha sido resuelta: ¿por qué desapareció?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  2. 2

    La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria
  3. 3

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  4. 4

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  5. 5

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  6. 6

    «Cantabria es una de las comunidades que está consiguiendo frenar la sangría de autónomos»
  7. 7

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  8. 8

    Seis vuelos desviados y cientos de pasajeros afectados por el viento cruzado en el Seve Ballesteros
  9. 9

    «Tengo dos amores: mi marido y Valdecilla»
  10. 10

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los hobbits murieron de sed

Los hobbits murieron de sed