La importancia del carné de conducir

La Autoescuela Villa (con un 80% de aprobados) en Santander te ofrece unas tarifas inigualables y una formación vial única DM . Santander Viernes, 7 septiembre 2018, 11:34

Acaba el verano y llega septiembre con un nuevo curso o una nueva temporada, quizás sea el momento de empezar con esos asuntos que se van dejando y que al final por mucho que lo alarguemos siempre acabarán por hacernos falta, como por ejemplo: el carné de conducir.

El permiso de conducir es algo imprescindible hoy en día porque antes o después, lo vamos a necesitar. La Autoescuela Villa (con un 80% de aprobados) en Santander te ofrece unas tarifas inigualables y una formación vial única.

Si aun no estás decidido a sacarte el carné o crees que puedes continuar sin él «porque no te hace falta». Te traemos unos cuantos motivos por los que tarde o temprano el carné de coche acabará formando parte de tu vida

Un plus a la hora de buscar un empleo: Normalmente es difícil encontrar trabajo justo en la zona donde vivimos y más cuando no vives en una ciudad donde las opciones de transporte público son más limitadas. Si en tu CV pones que cuentas con permiso de conducción darás a entender que no tienes problemas de movilidad y que no tendrías problema para desplazarte. Por otra parte, si ese trabajo incluye alguna tarea de desplazamiento esto se considerará otro plus.

Independencia: Poder moverte de forma autónoma, sin estar pendiente de horarios fijos sin depender del transporte público o incluso a nivel familiar o de amigos. Podrás tener libertad y la capacidad de decidir lo que quieres sin tener que depender de nadie.

Ahorro de dinero: Con el tiempo de carné ganas beneficios con las empresas aseguradoras y de alquiler de coches. A mayor tiempo de licencia, más barato. Es posible que en tu día a día no lo necesites para desplazarte, pero… ¿si vas de viaje y quieres hacer tu propia ruta? De esta forma aprovecharás más tu tiempo, irás a las zonas más alejadas donde no llega el transporte público y a aquellas que se alejan de lo turístico.

Zonas mal comunicadas: El transporte público tiene sus limitaciones de tiempo o incluso de distancia. Si necesitas ir a una de estas zonas como por ejemplo una ruta de senderismo por un monte, o si tienes una reserva en una casa rural, lo más seguro es que no tengas otra opción que acudir en tu propio coche.

Ahorro de tiempo: en ocasiones hay viajes cuyas distancias se hacen demasiado largas en autobús o tren ya que están obligados a recorrer una ruta fija y a hacer paradas; y por su parte el avión además de cara puede ser muy tediosa (no es que los aeropuertos queden cerca de las ciudades y alrededores precisamente). Si tienes coche puedes organizar tu viaje como quieras dividiendo tiempo y yendo directo.

Como ves existen muchas situaciones en las que el coche se puede convertir en tu mejor aliado, así que lo mejor es estar preparado y contar con el carné de conducir para que nada te pare.