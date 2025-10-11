El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

EP

Un incendio en un edificio obliga a cortar la Gran Vía de Madrid

El fuego se ha producido en un inmueble cubierto por una lona de obra y ya está controlado

C. P. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:07

Un aparatoso incendio declarado pasadas las 13 horas de este sábado en la azotea de un edificio de la Gran Vía de Madrid ha obligado ... a paralizar el tráfico en la arteria madrileña y ha desplazado hasta el lugar un dispositivo de emergencias con varias patrullas policiales y camiones de Bomberos, que ya han podido controlar el fuego, que todo indica que no ha dejado ningún daño personal.

