El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de una patrulla en el lugar de los hechos. E. C.

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Los hechos se produjeron en la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño

Alba Peláez

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:26

Comenta

Una mujer está siendo investigada por un delito de abandono de menores y su bebé ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento ... de Bilbao, según han confirmado portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes en el barrio de Santutxu cuando a la acusada, siempre según la versión de testigos presenciales, «se le cayó al suelo» el menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca
  2. 2 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  3. 3 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  4. 4 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  5. 5 La Bonoloto deja más de 800.000 euros en Solares
  6. 6

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  7. 7

    Molnedo, Gamazo, Mercado de México y un recinto ferial, las inversiones en Santander para 2026
  8. 8

    El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores
  9. 9

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  10. 10

    Buruaga pide ayuda a los alcaldes para aprobar el Presupuesto y «no embargar el futuro municipal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu