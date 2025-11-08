El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En cinco años 3.000 millones de personas sufrirán obesidad en el mundo.. Adobe stock

Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Pioneros ·

La normativa, que impulsa la prevención, carece aún de la financiación necesaria para costear los nuevos tratamientos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Ser obeso no es culpa de quien sufre esta dolencia. Ya lo explicaban los médicos y ahora en Italia también lo afirman las leyes, después ... de que a principios del mes pasado fuera aprobada por el Parlamento de Roma una normativa única en el mundo que reconoce la obesidad como una «enfermedad crónica, progresiva y reincidente». La disposición sólo cuenta con seis artículos que apuntan principalmente hacia la prevención y la lucha contra la estigmatización de esta enfermedad, que en el país alpino sufren alrededor de seis millones de personas (el 12% de la población adulta). En España las cifras son más altas, pues se calcula que más del 15% de los mayores de 18 años padecen esta dolencia que va camino de convertirse en uno de los mayores problemas de salud pública del planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»
  2. 2 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  3. 3

    Marlaska cesa a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  4. 4

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  5. 5

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  6. 6

    Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario general ni secretario-interventor en dos días
  7. 7

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  8. 8

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  9. 9 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  10. 10

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Italia declara por ley que los obesos son enfermos