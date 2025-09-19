El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Giorgia Meloni, en un acto oficial del Gobierno italiano. EFE

Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas

La norma aprobada por el Gobierno de Meloni estipula que los menores solo podrán acceder a esta tecnología con permiso de los padres

T. Nieva

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:12

Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en aprobar una ley integral para regular el uso de la inteligencia artificial ... que incluye penas de prisión para quienes utilicen esta tecnología con fines dañinos -como la generación de deepfakes-. Además, pone límites a que los menores de 14 años puedan acceder a esta tecnología sin un permiso de sus padres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  2. 2 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  3. 3

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  4. 4

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  5. 5

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  6. 6

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  7. 7 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  8. 8

    Preocupación en San Felices por la «falta de control» de un albergue no regulado
  9. 9 La Feria Outlet de marcas regresa este fin de semana al Palacio de Exposiciones
  10. 10

    Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas

Italia, el primer país que aprueba una ley con penas de cárcel por usar la IA para crear imágenes dañinas