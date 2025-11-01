El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotoilustración: El Correo

Luis

Juan Travesedo, el agente inmobiliario más 'cuqui'

Perfil ·

El vendedor de pisos más famoso de internet ha creado un estilo propio que se le aplaude y parodia a partes iguales. Más que colocar propiedades exclusivas, parece que las regala

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

Supermoreno, casi siempre calzando mocasines, vistiendo camisas desabrochadas, embutido en pantalones pitillo y luciendo gafas negras, hasta cuando muestra el interior de los 'desayunadores' de ... los pisos de alto standing que enseña en Madrid. Sin nada que ocultar, Juan Travesedo parece vivir instalado en un verano eterno con sus blazers a medida, con los que parece recién salido de algún yate, aunque él navegue casi exclusivamente por el interior de la elitista costa madrileña del barrio de Salamanca. Se hacen apuestas sobre si ha pisado alguna vez el extrarradio, mientras se ríe al confesar que llegó a Carabanchel en «coche y con GPS».

