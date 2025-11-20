El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Meta, condenada a pagar 479 millones de euros a los periódicos españoles por competencia desleal

La resolución estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa digital española, que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos

José A. González

José A. González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

El Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en AMI (Asociación de Medios de Información) Spor haber obtenido una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). La resolución, dictada el 19 de noviembre de 2025, estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa digital española que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  4. 4

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  5. 5

    Madrid-Santander en 34 minutos
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  8. 8

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  9. 9

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  10. 10 La Aemet baja la cota de nieve en el interior de Cantabria hasta los 600 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Meta, condenada a pagar 479 millones de euros a los periódicos españoles por competencia desleal

Meta, condenada a pagar 479 millones de euros a los periódicos españoles por competencia desleal