El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la derecha la ambulancia que ha atropellado a la menor al no poder esquivarla. I. Cabanes

Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

La menor ha sido evacuada al Hospital La Fe tras entrar en parada hasta en cuatro ocasiones

Ignacio Cabanes

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 20:12

Una niña de seis años ha perdido la vida tras ser atropellada por una ambulancia en la plaza de San Agustín de Valencia. Los efectivos sanitarios trasladados al lugar han tratado durante casi dos horas reanimar a la menor, pero tras ser trasladada al Hospital La Fe han confirmado su fallecimiento. En este mismo punto de la ciudad también falleció atropellada una mujer de 70 años arrollada por un camión frigorífico justo hace un año.

El atropello se ha producido pocos minutos después de las cinco de la tarde de este martes en la plaza de San Agustín de Valencia, en pleno centro de la capital del Turia cuando la menor, al parecer, ha cruzado sin mirar. En ese momento pasaba una ambulancia sentido a la calle San Vicente. Pese a que el transporte sanitario iba a una velocidad reducida no ha podido esquivar a la niña, que ha salido de entre los contenedores.

La ambulancia ha atropellado con las ruedas del lateral izquierdo a la menor causándole graves lesiones. Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias del SAMU y efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y de la Generalitat. En el lugar se han vivido momentos de mucha tensión por la gravedad de la menor, que ha entrado en parada cardiorrespiratoria hasta en cuatro ocasiones.

Familiares de la menor también han acudido a la zona del atropello. «No sabemos cómo está, no nos dejan acercarnos», se lamentaba visiblemente alterado un familiar. La madre de la niña, que iba con ella cuando se ha producido el atropello, lloraba desconsolada sentada en el suelo y apoyada en un vehículo ante la incertidumbre de no saber el estado de su hija.

Los peores temores de los familiares se han confirmado cuando la niña ha sido evacuada al Hospital La Fe de Valencia a las siete de la tarde. Las dos ambulancias del SAMU, custodiadas por patrullas de la Policía Local y de la Generalitat han trasladado a la menor al citado centro sanitario, pero los sanitarios solo han podido confirmar allí su fallecimiento.

La menor se encontraba con su madre cuando, según las fuentes consultadas, se ha soltado y se ha adelantado cruzando la calle sin que su progenitora pudiera sujetarla a tiempo. Una ambulancia que circulaba por la calle Xàtiva y que ha tomado la curva para encarar la calle San Vicente Mártir ha golpeado a la niña, sin que su conductor la viera hasta que ya estaba prácticamente a su altura. Según aseguran estas mismas fuentes, la menor ha salido de entre los contenedores, lo que dificultaba todavía más su visibilidad.

La unidad de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Local de Valencia -lo que antes se conocía como Atestados- investigan las circunstancias del atropello.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  4. 4

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  5. 5 «Representar a Cantabria es un orgullo en todos los sentidos»
  6. 6

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  7. 7

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  8. 8

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  9. 9 Montero rebaja el tono en su presentación con el Málaga
  10. 10

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia