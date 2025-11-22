El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz Rafael Zornoza, de 76 años, y al que el Vaticano investiga por pederastia, según ha ... anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta. Zornoza es el primer obispo español investigado por un caso de agresión sexual a un menor, que se habría cometido en los años 90 del siglo pasado en el seminario de Getafe, que entonces dirigía. El caso está siendo investigado por el Tribunal de la Rota, pero el papa León XIV ya ha decidido apartarlo como responsable de la diócesis de Cádiz y Ceuta. A partir de ahora será obispo emérito. Ha nombrado en su lugar a Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, aceptando la renuncia presentada por Zornoza.

El pasado martes, el propio León XIV adelantó que habrá «consecuencias» tras la investigación al obispo español acusado de abusos y añadió: «espero que las víctimas encuentren siempre un lugar seguro donde puedan hablar y presentar sus casos». Este mismo viernes, la Conferencia Episcopal pidió mantener la presunción de inocencia sobre Zornoza y dejar actuar a los jueces del Tribunal de la Rota. Ahora, sin que aún haya trascendid el resultado de esas pesquisas, el Papa ha decidido apartar al prelado como obispo de Cádiz y Ceuta.

Tras conocerse la investigación abierta por un presunto caso de pederastia, Zornoza negó los hechos y dijo que se trataban de acusaciones graves y falsas, al tiempo que comunicaba que suspendía su agenda para recibir tratamiento por un cáncer grave.

El sustituto temporal de Zornoza es Darío Valdivia, nacido en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1997) y Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003.

Además, es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (2006) y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma (2008). Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (2020). Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023.