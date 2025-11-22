El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rafael Zornoza, el primer obispo español investigado por un presunto caso de pederastia. R. C.

El Papa aparta al obispo Zornoza, investigado por pederastia

León XIV ha aceptado su renuncia como obispo de Cádiz y ha nombrado a Darío Valdivia como nuevo administrador apostólico de esa diócesis

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:29

El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz Rafael Zornoza, de 76 años, y al que el Vaticano investiga por pederastia, según ha ... anunciado este sábado la Conferencia Episcopal (CEE) en un comunicado en el que da a conocer que León XIV ha nombrado a Darío Valdivia nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta. Zornoza es el primer obispo español investigado por un caso de agresión sexual a un menor, que se habría cometido en los años 90 del siglo pasado en el seminario de Getafe, que entonces dirigía. El caso está siendo investigado por el Tribunal de la Rota, pero el papa León XIV ya ha decidido apartarlo como responsable de la diócesis de Cádiz y Ceuta. A partir de ahora será obispo emérito. Ha nombrado en su lugar a Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, aceptando la renuncia presentada por Zornoza.

