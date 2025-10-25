El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Familia Real, en Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias. Damián Arienza

La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»

Leonor entregó el Premio al Pueblo Ejemplar a la localidad sierense en un acto en el que estuvo arropada por los Reyes y su hermana la infanta Sofía

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:57

Comenta

Arropada por los suyos, por Sofía, esa hermana cómplice a la que dedicó un guiño en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de ... Asturias en el Campoamor, y por sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, Leonor entregó este sábado el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias a Valdesoto. Y fue su discurso el que cerró el acto y por primera vez sin que tomara la palabra el Rey. Elogió el trabajo de los vecinos de esta localidad sierense y lo hizo poniendo el acento en «el cuidado y el fomento de vuestras costumbres» que alientan al tiempo que «os afianzáis en un presente que mira lejos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego reduce a escombros la nave de Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  3. 3 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  4. 4

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  5. 5

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  6. 6

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  7. 7

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  8. 8

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  9. 9

    Detenido el cuidador de un perro que fue encontrado en Liencres con una gran herida en el cuello
  10. 10

    Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»

La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»