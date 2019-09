El cáncer de pulmón ya es la segunda causa de muerte por tumores en mujeres Así lo ha advertido la oncóloga y jefa de la Unidad de Tumores Torácicos del Hospital Vall d'Hebron, Enriqueta Felip, copresidenta del Congreso Internacional de Cáncer de Pulmón que comienza este sábado en Barcelona EFE Barcelona Sábado, 7 septiembre 2019, 18:13

El cáncer de pulmón, infrecuente hace unos años en mujeres, ya es la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer entre las mujeres de todo el mundo debido al aumento de las fumadoras con el paso de los años.

Así lo ha advertido la oncóloga y jefa de la Unidad de Tumores Torácicos del Hospital Vall d'Hebron, Enriqueta Felip, copresidenta del Congreso Internacional de Cáncer de Pulmón (World Conference on Lung Cancer) -WCLC 2019- que comienza este sábado en Barcelona y que dedicará una de sus sesiones a hablar de este cambio epidemiológico, clínico y social.

El congreso WCLC, que finalizará el próximo día 10, es la mayor cita internacional de referencia en cáncer torácico, en la que participan más de 7.000 oncólogos, cirujanos torácicos, neumólogos, radioterapeutas, radiólogos, patólogos, epidemiólogos, biólogos, personal de enfermería e investigadores internacionales.

Felip ha destacado que en EE UU hay una mayor incidencia de cáncer de pulmón en mujeres jóvenes que en hombres jóvenes y que «los patrones no se explican completamente por las diferencias de sexo en los comportamientos de fumar, por lo que hay que identificar los factores de riesgo que juegan un papel en la etiología de aquellos tumores que aparecen en personas no fumadoras».

La oncóloga, que también es investigadora del Grupo de Tumores Torácicos y Cáncer de Cabeza y Cuello del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), ha explicado que el congreso, que organiza la International Association for the Study of Lung Cancer, servirá para intercambiar conocimientos, compartir ideas y dar a conocer los últimos avances en el en el campo de los tumores malignos torácicos.

Felip, que comparte la presidencia del congreso con los doctores Ramon Rami-Porta, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Mútua de Terrassa, y Antoni Rosell, neumólogo del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha destacado la «oportunidad» que el WCLC 2019 es para todos los profesionales inscritos, que suponen una cifra récord en este congreso.

Novedades

«Se presentarán estudios y novedades que, en un congreso con una clara voluntad multidisciplinar en el campo de las neoplasias torácicas, supone un marco único para traducir todos estos nuevos descubrimientos en una mejor prevención, diagnóstico, estadificación y tratamiento de las neoplasias malignas torácicas», ha dicho Felip.

La oncóloga ha avanzado que «habrá novedades de la mano de varios estudios que son positivos para el tratamiento de cáncer de pulmón, muy especialmente en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, en el tratamiento de un subgrupo molecular de cáncer de pulmón RET +, además de potenciales nuevos abordajes en pacientes con mutaciones KRAS».

También se presentarán novedades en el campo de la inmunoterapia: resultados de supervivencia a largo plazo en pacientes con cáncer de pulmón así como el posible papel predictivo del TMB (Tumor Mutational Burden).

Una de las sesiones plenarias del WCLC 2019 abordará la epidemiología y las características clínicas del cáncer de pulmón en las mujeres, un tema considerado «de máximo interés» y que será presentado el próximo lunes por la propia Enriqueta Felip. «El cambio epidemiológico, clínico y social que se está produciendo, en un tipo de cáncer que hasta hace unos años era considerado típicamente masculino, ha llegado a cifras colosales», ha advertido la especialista.

Aumento de las fumadoras

«Lo que hace unos años era un tipo de tumor infrecuente en mujeres hoy se traduce en 725.352 nuevos casos de cáncer de pulmón al año y 576.060 muertes a causa de este tumor», ha detallado.

Esto se explica, según Felip, con el cambio de hábitos sociales, muy especialmente por el tabaco y el aumento de las mujeres fumadoras con el paso de los años, aunque, a pesar de existir una clara relación, también hay un aumento de mujeres afectadas de cáncer de pulmón entre las no fumadoras.

Varios investigadores del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) presentarán sus trabajos en este congreso, entre ellos uno sobre datos de incidencia de pacientes que tienen varios tumores primarios de pulmón. «Se trata de un estudio interesante porque el riesgo de desarrollar una segunda neoplasia, después del tratamiento de un cáncer primario inicial, está aumentando», ha dicho Felip.

De hecho, según la oncóloga, el cáncer de pulmón representa una segunda neoplasia maligna primaria comúnmente diagnosticada y el número de casos de pacientes que sufren más de un tumor primario aumenta cada década. «Esta tendencia es preocupante y exige un análisis en profundidad», ha concluido Felip.