Desmantelado un grupo que distribuía mantequilla sin ningún tipo de control sanitario Los imputados comercializaban este producto en Murcia y Cuenca J.V. MUÑOZ-LACUNA Cuenca Miércoles, 19 junio 2019, 13:19

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo formado por cuatro personas que elaboraban y comercializaban en Murcia y Cuenca una mantequilla sin cumplir los mínimos requisitos higiénicos y sanitarios que establece la ley. A estas cuatro personas, que han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Motilla del Palancar (Cuenca) se les imputa un presunto delito contra la salud pública y otro relativo a la propiedad industrial.

Los agentes descubrieron la distribución ilegal de este producto en un establecimiento de Casasimarro (Cuenca) donde encontraron 22 tarrinas que contenían una sustancia pastosa y de color blanco y que, según el responsable del local, era mantequilla. La Guardia Civil comprobó que las tarrinas carecían del preceptivo etiquetado, del documento de acompañamiento comercial y de cualquier otra información sobre el origen de los ingredientes y su posterior elaboración.

Además, la mantequilla -no pasteurizada- se había elaborado en locales no adecuados y los cuatro imputados la introducían en la cadena alimentaria en envases no herméticos y usando el número de registro sanitario de una empresa mercantil sin su autorización y con su desconocimiento.

Los envases hallados en esta operación han sido inmovilizados ante el riesgo grave para la salud de sus potenciales consumidores.