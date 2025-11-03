El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven sufre un episodio de migraña. K. T.

Los neurólogos advierten que la cirugía contra la migraña carece de base científica

Los especialistas recomiendan a los pacientes que rechacen las técnicas quirúrgicas para esta patología que les ofrecen algunas clínicas y hospitales

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

La Sociedad Española de Neurología (SEN), la organización que agrupa a la mayor parte de los especialistas en esta materia, ha lanzado una alerta pública ... para pedir a los enfermos de migraña que rechacen cualquier cirugía para paliar esta patología que les puedan ofrecer porque «no hay evidencia científica robusta alguna» que respalde la efectividad y seguridad de estos procedimiento quirúrgicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  6. 6

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  7. 7

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior
  10. 10

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los neurólogos advierten que la cirugía contra la migraña carece de base científica

Los neurólogos advierten que la cirugía contra la migraña carece de base científica