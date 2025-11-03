Los neurólogos advierten que la cirugía contra la migraña carece de base científica

La Sociedad Española de Neurología (SEN), la organización que agrupa a la mayor parte de los especialistas en esta materia, ha lanzado una alerta pública ... para pedir a los enfermos de migraña que rechacen cualquier cirugía para paliar esta patología que les puedan ofrecer porque «no hay evidencia científica robusta alguna» que respalde la efectividad y seguridad de estos procedimiento quirúrgicos.

Los responsables de la SEN aseguran que se han visto obligados a alertar del riesgo para la salud de los pacientes de estas técnicas, diez años después de hacerlo por primera vez, «ante el aumento exponencial en España de centros de cirugía plástica que ofrecen estas terapias, tanto en la medicina pública como en la medicina privada».

Tras revisar toda la evidencia científica sobre el tema difundida en la última década, insisten en que los estudios publicados al respecto «presentan carencias metodológicas importantes», que estas cirugías ni siquiera están experimentadas en animales y que estas prácticas quirúrgicas no están respaldadas por «ninguna institución científica en el mundo». Las guías internacionales de tratamiento de la migraña, un mal que en diferentes grados sufren uno de cada diez españoles, ni siquiera mencionan técnica de cirugía alguna y el rechazo de los neurólogos a estas técnicas se acordó en un foro de especialistas europeo, añaden.

Por todos estos motivos, la SEN aconseja a cualquier paciente al que se le proponga una técnica quirúrgica para su migraña que consulte antes con su neurólogo, quien le aclarará que no se recomienda a ningún paciente con esta patología que se someta a una cirugía contra la enfermedad.

Mensaje a directivos

El objetivo del comunicado, aclaran, no es solo es dirigirse a pacientes y médicos sino también a las directivos de los centros españoles, tanto públicos como privados, que consienten que estas cirugías sin evidencias científicas sean realizadas como prestaciones asistenciales convencionales, pues creen que su autorización «incluso es cuestionable jurídicamente».

Los especialistas muestran su «solidaridad» con todas las personas con migraña y entienden «su desesperación», sobre todo en los casos más graves. Sin embargo, les reiteran que, a día de hoy, la migraña no tiene cura, aunque añaden que «hay muchas novedades terapéuticas con base científica y están más por venir», por lo que les recomiendan que consulten con su neurólogo, «porque los neurólogos son los especialistas en migraña».