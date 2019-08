Someterse a una operación está asociado a una disminución del funcionamiento cerebral R. Ruiz La cirugía mayor se traduce en una pequeña reducción en el funcionamiento cognitivo equivalente a unos cinco meses de envejecimiento EUROPA PRESS Jueves, 8 agosto 2019, 00:02

La cirugía mayor se asocia con una pequeña disminución a largo plazo en el funcionamiento cognitivo, equivalente de media a menos de cinco meses de envejecimiento cerebral natural, según un estudio que publica la revista 'The BMJ'. Pero las probabilidades de un deterioro cognitivo sustancial también aumentan después de la cirugía, aproximadamente el doble, aunque la probabilidad de esto es mucho menor que después de la admisión al hospital por una afección médica, según los hallazgos.

El deterioro cognitivo es la pérdida gradual del funcionamiento del cerebro que ocurre con el envejecimiento. A menudo comienza décadas antes de la definición convencional de vejez y se acelera con el envejecimiento y la presencia de un número creciente de afecciones de salud subyacentes. Ciertos problemas de salud, como el accidente cerebrovascular, pueden conducir a un gran «cambio gradual» en el deterioro cognitivo, y ha habido preocupaciones de que la cirugía también podría hacer esto, y algunos pacientes rechazan procedimientos quirúrgicos beneficiosos como resultado, dicen los investigadores.

Pocos estudios anteriores han analizado el impacto potencial de la cirugía mayor en el deterioro cognitivo y la mayoría de ellos se han basado en una única evaluación preoperatoria del funcionamiento cognitivo en lugar de rastrear el deterioro cognitivo con el tiempo. Para abordar esto, los investigadores accedieron a datos de 7.532 funcionarios británicos inscritos en el Estudio Whitehall II, que ha estado analizando el impacto de los factores sociales, conductuales y biológicos en la salud a largo plazo. Todos los pacientes tenían entre 35 y 55 años en 1985 y recibieron hasta cinco evaluaciones cognitivas durante un período de 19 años (1997 a 2016).

Por intervenciones

Cualquier ingreso hospitalario que requiera al menos una estancia de dos noches se identificó en las estadísticas de episodios hospitalarios. En general, se identificaron 8,982 eventos «importantes»: 4.525 operaciones, 4.306 ingresos médicos y 151 derrames cerebrales. Entre los 7.532 participantes, 4.954 no fueron ingresados en el hospital por cirugía mayor, pero 1250 fueron: 613 por una condición médica y 715 por ambas razones.

Después de considerar el deterioro cognitivo relacionado con la edad, los autores calcularon que la cirugía mayor se asoció con un pequeño deterioro cognitivo adicional de menos de cinco meses (0,35 años) de media. Los ingresos por afecciones médicas y accidentes cerebrovasculares se asociaron con un deterioro cognitivo adicional mucho mayor de 1,4 y 13 años, respectivamente. El ingreso hospitalario por cirugía mayor o una afección médica también aumentó las probabilidades de un deterioro cognitivo sustancial en 2,3 y 6,2, respectivamente.

Se produjo un deterioro cognitivo sustancial en el 5,5% de los pacientes que pasaron tiempo en el hospital para un procedimiento quirúrgico y en el 12,7% de los tratados en el hospital por una afección médica, en comparación con el 2,5% de las personas que no tuvieron ingresos hospitalarios importantes.

Sin conclusiones

Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre causa y efecto, y los ingresos hospitalarios probablemente actúen como una medida sustitutiva de la mala salud, señalan los investigadores. Además, no se disponía de información sobre el tipo de anestesia utilizada, por lo que no se pudo evaluar su papel potencial en cualquier cambio cognitivo a largo plazo.

Sin embargo, los investigadores concluyen: «En general, nuestros datos sugieren que la cirugía mayor está asociada con un pequeño cambio medio a largo plazo en la trayectoria cognitiva relacionada con la edad, con las probabilidades de una disminución sustancial de la duplicación». Si bien enfatizan que el impacto de la cirugía en la cognición es más bajo que en los ingresos médicos, esto debe explicarse a los pacientes, dicen. «Esta información debe transmitirse a los pacientes y compararse con los posibles beneficios para la salud y la calidad de vida de la cirugía durante el consentimiento informado», añaden.