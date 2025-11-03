El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
American Heart Association

El uso de melatonina contra el insomnio y el jet lag podría producir insuficiencia cardiaca

El suplemento de venta libre en España puede causar incluso la muerte, según un estudio presentado por la Asociación Americana del Corazón, pero expertos españoles rebajan la alerta

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

Usada sin prescripción médica en países como España, la melatonina sirve de terapia contra el insomnio, regula los ciclos del sueño y previene el 'jet ... lag'. Sin embargo, un estudio avalado por la Asociación Americana del Corazón alerta que los consumidores habituales de esta hormona, que se comercializa como suplemento farmacológico, tienen más probabilidades de ser diagnosticados con insuficiencia cardiaca, hasta necesitar hospitalización y con riesgo de muerte. La investigación, basada en expedientes médicos de 130.000 pacientes con seguimiento de cinco años, reveló que los adultos que consumían melatonina durante al menos doce meses tenían un 90% más probabilidades de que su corazón no bombeara suficiente sangre rica en oxígeno al resto de órganos, lo que comprometía su funcionamiento. Lo mismo sucedía con los que se medicaban con la hormona dos veces en 90 días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  5. 5

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  6. 6

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  7. 7

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior
  10. 10 La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El uso de melatonina contra el insomnio y el jet lag podría producir insuficiencia cardiaca

El uso de melatonina contra el insomnio y el jet lag podría producir insuficiencia cardiaca