Cuenta atrás para el comienzo de La Liguca

La Liguca, la liga cántabra de Esports, vivió este martes su puesta de largo en las instalaciones de El Diario Montañés, en un evento que reunió a los organizadores con un nutrido grupo de participantes e interesados, y que sirvió para despejar las lógicas dudas que esta primera edición suscita entre los amantes de los videojuegos en Cantabria. La presentación de La Liguca corrió a cargo de Martín Ruiz Oceja, director de aBatalia Gaming, empresa encargada de organizar y gestionar las distintas competiciones que disputarán los cerca de 600 jugadores inscritos.

Ruiz Oceja, experto en Esports y promotor de esta innovadora disciplina en la comunidad, destacó que el objetivo principal de La Liguca, es «asentar los deportes electrónicos como un deporte base más en Cantabria». Una realidad que a día de hoy parece lejana, pero que acabará imponiéndose dado el auge que experimentan actualmente estas disciplinas electrónicas: las cifras y el alcance social de los Esports no dejan de crecer año a año en todo el mundo. Un cambio de mentalidad cada vez más cercano y evidente: «Antes los que jugábamos a videojuegos éramos los 'frikis', pero ahora, cada vez más, los 'frikis' van a ser los que no jueguen». La afirmación de Martín se vio ratificada por la numerosa asistencia de jóvenes -y no tan jóvenes- al salón de actos de El Diario Montañés.

La presentación de La Liguca comenzó con la visualización del vídeo promocional de la competición, tras la cual se explicó a los numerosos asistentes -la sala no daba más de sí- las claves de esta primera edición de la competición. La primera, trasladar a la sociedad cántabra que estas nuevas modalidades de ocio son, pese a tratarse de juegos, algo muy serio, y que La Liguca es una apuesta seria, profesional, por este nuevo campo. Por ello, la competición se ha diseñado siguiendo el patrón de los deportes tradicionales, desde los aspectos puramente competitivos (divisiones de equipos, ascensos y descensos, normativa, etc.) hasta otros como el federativo. Esa es, precisamente, una de las grandes aspiraciones de La Liguca: dar lugar a una federación oficial de jugadores en Cantabria, como existen de otros muchos deportes.

Tras poner en valor la competición como una iniciativa que fomenta los valores del deporte entre los jóvenes, y destacar la proyección profesional que tienen hoy en día los jugadores de videojuegos, Martín Ruiz Oceja presentó a tres jóvenes cántabros que se han convertido en jugadores profesionales de los Esports, llegando a formar parte y a competir en equipos tan destacados como Penguins, Mad Lions y Valencia FC Esports. Todos ellos animaron a los asistentes no sólo ha disfrutar de la experiencia que les va a permitir vivir una iniciativa tan seria y bien planteada como La Liguca, sino a tomarse en serio la posibilidad de transformar esta pasión en una oportunidad profesional. De hecho, los tres pusieron en valor el sistema y la infraestructura que ofrece La Liguca, afirmando que no tiene nada que envidiar a competiciones de ámbito nacional e incluso internacional.

Antes del comienzo de la presentación de La Liguca / Alberto Aja

Inscripción ampliada

El gran interés despertado entre los aficionados a los videojuegos en Cantabria desde el momento en que se dio a conocer la puesta en marcha de La Liguca ha llevado a la organización a ampliar el plazo de inscripción a las distintas competiciones de los cuatro juegos contemplados en la presente temporada. De esta forma, los interesados podrán inscribirse entre los participantes de Fortnite, Clash Royale, League of Legends y Fifa hasta el próximo 11 de noviembre. A partir de entonces comenzará la competición propiamente dicha, que podrá seguirse tanto desde las páginas y la web de este periódico como de la web oficial del torneo (esports.eldiariomontanes.es).

Hasta entonces, La Liguca continuará con su campaña de promoción entre los jóvenes de Cantabria, especialmente con charlas informativas en algunos institutos de la región. En ese sentido, el valor educativo y social de los videojuegos es otros de los grandes atractivos de los Esports que La Liguca aspira a poner en valor y consolidar en Cantabria. Y siempre con un grado de exigencia y de profesionalidad difícil de comprender para quienes no conozcan hasta qué punto han crecido y se han consolidado estas disciplinas en todo el mundo: partidas y competiciones retransmitas y locutadas en vivo, equipos que cuentan con coaches y estrategas, sistemas de competición basados en las competiciones oficiales, formación, posible futuro profesional...

En apenas diez días dará comienzo la gran partida. Los jugadores cántabros han cogidos los mandos y la batalla se presenta apasionante. Promete diversión, educación y emoción a partes iguales. Y aunque al final sólo pueda quedar uno, con La Liguca todos saldrán ganando.