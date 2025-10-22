El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sundar Pichai, CEO de Google, con uno de los ordenadores cuánticos de la compañía. Google Quantum AI

Google asegura haber alcanzado «la ventaja cuántica práctica»

El gigante del buscador desarrolla un algoritmo capaz de resolver problemas 13.000 veces más rápido que el segundo ordenador convencional más potente del mundo

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:33

En la carrera por liderar el desarrollo de los ordenadores cuánticos, IBM y Google se han destacado como dos de las empresas líderes en un ... campo que promete revolucionar sectores como la fabricación de nuevos medicamentos, el sector financiero o la criptoseguridad. La primera acaba de instalar en San Sebastián el IBM System Two. La segunda ha anunciado este miércoles que ha alcanzado ya «la ventaja cuántica práctica».

