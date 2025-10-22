Google asegura haber alcanzado «la ventaja cuántica práctica»

En la carrera por liderar el desarrollo de los ordenadores cuánticos, IBM y Google se han destacado como dos de las empresas líderes en un ... campo que promete revolucionar sectores como la fabricación de nuevos medicamentos, el sector financiero o la criptoseguridad. La primera acaba de instalar en San Sebastián el IBM System Two. La segunda ha anunciado este miércoles que ha alcanzado ya «la ventaja cuántica práctica».

La ventaja cuántica es algo así como el santo grial de los ingenieros especializados en esta tecnología. Supone que el trabajo conjunto de una de estas modernas máquinas junto a otros ordenadores convencionales supera al de estos últimos trabajando en solitario. IBM anunció hace una semana en la capital guipuzcoana que lo lograría en 2026 -este mismo verano había situado ese momento en 2029-. El gigante del buscador dice haberlo logrado ya.

Tal y como explican en un trabajo publicado en la revista 'Nature' y que firma, entre otros, el francés Michel Devoret, Nobel de Física este mismo año, han desarrollado un algoritmo llamado Quantum Echoes que, mediante la aplicación de «protocolos repetidos de inversión de tiempo», permite «resolver con precisión en regímenes que son, en la actualidad, intratables con las supercomputadoras clásicas». En concreto, tardaría poco más de dos horas en resolver problemas que el segundo superordenador más potente del mundo, el Frontier, le llevarían 3,2 años. Dicho de otra forma, es 13.000 veces más rápido. El adjetivo 'práctico' lo añaden porque aseguran que el citado algoritmo «es fácilmente aplicable a sistemas físicos reales», caso de las resonancias magnéticas.

«Somos optimistas y creemos que en un plazo de cinco años veremos aplicaciones reales que solo son posibles en ordenadores cuánticos», ha señalado en rueda de prensa Hartmut Neven, fundador y director de Google Quantum IA.

La computación cuántica se aprovecha de las reglas físicas que rigen a escalas atómicas y subatómicas para multiplicar su capacidad de cálculo. Frente a los bits de los ordenadores clásicos, que se manejan con solo dos opciones (0 y 1), estos artilugios trabajan con cúbits, que tienen estas dos posibilidades más la superposición de ambas.