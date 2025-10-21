El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Apeadero de Ganzo, donde ocurrieron los hechos. Luis Palomeque

Agreden a un joven con piedras en el apeadero de Ganzo

La víctima, que fue atendida en Sierrallana y Valdecilla, presenta daños en la córnea, la cuenca de los ojos y músculos oculares tras esta agresión ocurrida el sábado por la noche

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 21 de octubre 2025, 13:24

Comenta

Un adolescente ha resultado herido en Torrelavega este fin de semana, tras ser agredido con piedras el sábado por la noche mientras esperaba al tren junto a unos amigos en el apeadero de Ganzo. El joven, con heridas en el ojo, la ceja y otras partes de la cara, tuvo que ser trasladado al Hospital Sierrallana y, después, a Valdecilla, al presentar también daños en la córnea, la cuenca de los ojos y varios músculos oculares, según ha denunciado su padre en las redes sociales.

Ocurrió cerca de las once de la noche, según relata. El joven volvía andando con sus amigos desde el Burger King de Ganzo cuando, estando ya en el apeadero, fueron agredidos con piedras por sus atacantes. Estos permanecen todavía sin identificar.

