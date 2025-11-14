El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vecinas caminan frente a la residencia Alborada, en el barrio de La Inmobiliaria (Torrelavega). Luis Palomeque

La Alborada demanda por «daños reputacionales» a las trabajadoras imputadas por posibles maltratos

La residencia solicita una indemnización de 30.000 euros derivados de los presuntos delitos. El juicio se celebrará el 28 de noviembre

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

La residencia Alborada de Torrelavega demandará por los «daños reputacionales ocasionados» a las tres extrabajadoras investigadas por presuntos maltratos a usuarios del centro. La residencia, ... que ejerce como perjudicada y acusación en el juicio que se celebrará el próximo 28 de noviembre, solicita una indemnización de 30.000 euros en concepto de daños patrimoniales derivados de ese perjuicio reputacional. Estas acciones afectan a tres de las cuatro empleadas acusadas en este procedimiento; en el caso de la cuarta, la única que permanece trabajando como auxiliar a día de hoy, los hechos «son claramente diferenciables y de mucha menor gravedad», como vienen sosteniendo desde la Alborada en los últimos meses. A la espera del juicio -y de posible condena, de haberla-, el juez ya ha requerido a las acusadas una fianza de 2.660 euros, precisamente para asegurar, parcialmente, esa posible indemnización y demás responsabilidades pecuniarias, como las costas, etc.

