La Alborada demanda por «daños reputacionales» a las trabajadoras imputadas por posibles maltratos

La residencia Alborada de Torrelavega demandará por los «daños reputacionales ocasionados» a las tres extrabajadoras investigadas por presuntos maltratos a usuarios del centro. La residencia, ... que ejerce como perjudicada y acusación en el juicio que se celebrará el próximo 28 de noviembre, solicita una indemnización de 30.000 euros en concepto de daños patrimoniales derivados de ese perjuicio reputacional. Estas acciones afectan a tres de las cuatro empleadas acusadas en este procedimiento; en el caso de la cuarta, la única que permanece trabajando como auxiliar a día de hoy, los hechos «son claramente diferenciables y de mucha menor gravedad», como vienen sosteniendo desde la Alborada en los últimos meses. A la espera del juicio -y de posible condena, de haberla-, el juez ya ha requerido a las acusadas una fianza de 2.660 euros, precisamente para asegurar, parcialmente, esa posible indemnización y demás responsabilidades pecuniarias, como las costas, etc.

Las tres ya extrabajadoras están acusadas de delitos contra la integridad moral, delitos leves de maltrato de obra y tratos vejatorios a los usuarios del centro

Al margen de las acusadas, esta apertura de juicio oral -por delitos contra la integridad moral, delitos leves de maltrato de obra y vejaciones injustas- se produce tras la decisión por parte del Juzgado de Primera Instancia Nº7 de Torrelavega de archivar la causa contra la directora de la residencia, Begoña García, «al no existir indicios suficientes» ni acreditarse, según recogió el magistrado en su escrito firmado el pasado mes de abril, que «conociera la forma de actuar de las investigadas ni los hechos».

Dos años después

Ya han pasado casi tres años desde que, a comienzos de 2023, la Fiscalía abrió una investigación penal a la residencia por presuntos tratos vejatorios a sus usuarios. Las diligencias fueron incoadas tras las quejas de dos familias; estas denunciaron y aportaron posibles pruebas ante la Justicia y también la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.

Siendo así, la sección tercera de la Fiscalía de Torrelavega emprendió esta investigación para arrojar luz sobre los hechos y la forma en la que se desarrollan los cuidados en este centro concertado, con capacidad para 121 usuarios y una plantilla de unos 80 trabajadores.