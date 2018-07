Aparcar o cerrar el negocio Luis Palomeque Los comerciantes creen que la falta de plazas de estacionamiento acabará con el sector DAVID CARRERA Torrelavega Domingo, 22 julio 2018, 07:49

La peatonalización y semipeatonalización de las calles del centro y la falta de aparcamiento provoca múltiples quejas de los comerciantes de la zona. Aseguran que sus ventas han caído en picado desde que el Ayuntamiento peatonalizara calles como el último tramo de Consolación o Pablo Garnica, por no hablar del cambio de dirección de Ceferino Calderón que mantiene en pie de guerra a vecinos y comerciantes de La Inmobiliaria. El comercio local, ya tocado por la crisis, teme que la falta de plazas de aparcamiento les obligue a echar el cierre definitivo.

Los comerciantes no se oponen a la peatonalización. «Estamos en desacuerdo con la forma en que se está llevando a cabo. La iniciativa podía ser, en principio, beneficiosa, sobre todo porque iba a ir acompañada de la creación de plazas de aparcamiento, pero no hay más sitios que los estacionamientos públicos de la finca de La Carmencita y de Pintor Varela», explica Miguel Rincón, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (Apemecac). Se muestra partidario, al igual que muchos comerciantes, de instalar en la ciudad una ordenanza reguladora de aparcamiento limitado, lo que en Santander se conoce como la OLA, y que también se ha puesto en marcha en otros municipios de la región como Castro Urdiales. Para Miguel Rincón, la OLA en el centro de la ciudad «contribuiría a la dinamización del comercio local» porque «la gente está acostumbrada a aparcar cerca, sino se van a comprar a los centros comerciales donde no tienen problemas de aparcamiento».

También hay vecinos que se muestran favorables a la ordenanza reguladora del aparcamiento o zona azul como se conoce en otros sitios. José Luis Alonso reconoce que hay «algunos que no mueven el coche en días, y que a primera hora en la ciudad ya no hay sitios donde aparcar y te tienes que ir a La Lechera o más lejos porque en La Carmencita y Pintor Varela o Novalina tampoco hay plazas suficientes». «Las calles peatonales son una buena idea y mejoran la estética de la ciudad, pero se pierden plazas de aparcamiento y entiendo la queja de los comerciantes porque si no hay estacionamientos la gente se va», dice. Otros, como Avelina Castañeda, creen que el establecimiento de una zona restringida para aparcar «es un atraco» porque «solo faltaba que también tengamos que pagar por dejar el coche en la vía pública, ¿cómo hacen entonces los que no disponen de garaje?». Sin embargo la propuesta que se ha manejado por parte del equipo de gobierno a través del área de movilidad sería implantar una ordenanza en la que los residentes dispondrían de una tarjeta para estacionar de forma gratuita en una zona concreta. También se ha barajado la posibilidad de que los vecinos de Torrelavega no tengan que pagar, aunque por el momento los únicos estudios que se han hecho son para conocer si la ciudad reúne las condiciones necesarias para establecer una ordenanza reguladora de aparcamiento.

Verónica Zapata, de La Tienda de María, reconoce que el tema del aparcamiento en la ciudad «es un problema» aunque tiene dudas sobre el establecimiento de una zona azul porque «en Torrelavega la gente no está acostumbrada a pagar por aparcar y si encima ahora cobramos a los clientes la situación puede empeorar». «El aparcamiento cada vez está peor porque no hay sitio y lo que tienen que hacer es habilitar plazas pero no cobrando», agrega. Para Ana Belén Gutiérrez, de la tienda RosaAna, ubicada en la calle Ancha, «todo lo que sea una ayuda para el comercio local, bienvenido sea, porque lo cierto es que la gente viene y te dice que no hay donde aparcar».

Estudios favorables para implantar la OLA en la ciudad Torrelavega tiene intención de implantar a corto plazo una Ordenanza Limitadora del Aparcamiento (OLA) en la ciudad y para ello encargó a la empresa Vectio el desarrollo de un estudio. Entre sus primeras conclusiones destaca que la implantación de la OLA en el centro encaja con el perfil de aquellos usuarios que se mueven en coche por la ciudad. Según las encuestas del estudio de implantación de la OLA el perfil de estos usuarios sería el típico de aquellas personas de zona azul en superficie que ante la ausencia de este tipo de aparcamiento en rotación dentro del área de estudio, tienen que hacerlo en zonas lejanas de los puntos de atracción comercial y administrativos.

Roberto Mora, de Sol y Luna, va más allá y considera que los propietarios y empleados de los comercios deben aparcar en la periferia «para dejar plazas libres a los clientes», sin embargo cree que la puesta en marcha del estacionamiento limitado en las calles del centro «puede resultar positivo porque contribuiría a que haya más aparcamiento». También Ana Belén Terán, de De Pura Cepa, considera que la falta de aparcamiento resta clientes al comercio de Torrelavega. «No puede ser que no haya ninguna alternativa cuando se hacen calles peatonales. Eso está bien pero los clientes tienen que aparcar y nadie quiere pagar por ello, por eso se van a las grandes superficies porque tienen aparcamiento gratis, mientras que aquí todo son dificultades para el comerciante del centro», señala. Además, apunta que cuentan con clientes de fuera de la ciudad que «nos dicen que aparcar aquí es una locura».

Mientras el sector del comercio reclama medidas que ayuden a parar la pérdida de clientes, el Ayuntamiento de Torrelavega retomó en esta legislatura el proyecto de implantar en la ciudad el estacionamiento limitado o, lo que es lo mismo, la zona de OLA (Ordenanza Limitadora de Aparcamiento). Las Concejalías de Economía y Hacienda y de Movilidad se pusieron manos a la obra para encargar un informe exhaustivo a un estudio de ingeniería con el que conocer las zonas que quedarían afectadas, en qué condiciones y el número de estacionamientos que habrá que facilitar para que el sistema resulte rentable.

Se estima que la OLA es un proyecto viable como mínimo a partir de 600 plazas de aparcamiento. El objetivo era sacar el pliego de condiciones para que opten las distintas empresas especializadas a hacerse con la gestión y funcionamiento de la OLA antes de que acabara la legislatura pero no parece que salga adelante la iniciativa, al menos hasta que no esté concluido el Plan de Movilidad. La idea es trasladar a Torrelavega los sistemas que se utilizan en las ciudades más modernas y en los que a partir de una zonificación se hacen distintos tipos de estacionamientos.

Por zonas

La zona más céntrica y más próxima al comercio se establecería como zona de alta rotación –es decir el estacionamiento regulado es de menor duración, facilitando el movimiento de vehículos–, sin embargo en las áreas más periféricas se pondría la zona de baja rotación, con un periodo mayor de tiempo para dejar el coche aparcado sin moverlo. Es lo que se conoce como «OLA inteligente» y que además vendría acompañado de los sistemas informáticos y telemáticos más novedosos, tanto para la retirada e identificación de los tiques, como para el pago, además de tarjetas para los residentes. Por otro lado, socialistas y regionalistas no descartan la realización de una primera fase y en función de los resultados ir incrementado las zonas de estacionamiento regulado a lo largo de la ciudad.

El Ayuntamiento de Torrelavega encargó el pasado año un nuevo estudio para la implantación de una Ordenanza Limitadora del Aparcamiento (OLA) en la ciudad, como una de las fórmulas para paliar el déficit de estacionamiento y revitalizar el comercio. El primer estudio para implantar la OLA en la capital del Besaya fue en 2004 cuando una empresa presentó al entonces equipo de gobierno PRC-PP una propuesta para implantar esta ordenanza, de forma gratuita como experiencia piloto.