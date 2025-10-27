El artista Otal Ruzafa levantará la escultura de la traída de aguas

J.G. Lunes, 27 de octubre 2025, 07:36 Comenta Compartir

El escultor burgalés Carlos Otal Ruzafa levantará la obra en homenaje a Adolfo Ruiz de Rebolledo, el impulsor de la primera traída de aguas a Torrelavega. La oferta de Otal Ruzafa ya ha sido propuesta como la adjudicataria del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Torrelavega, imponiéndose así a la del taniego Fran Querol, el otro aspirante a este contrato licitado por 45.980 euros en la pasada primavera. Finalmente, y tras una petición de la Mesa de Contratación para que justificara la «desproporción» de su oferta (34.485) a la baja, el escultor ha resultado elegido para dar forma a la obra, en un plazo de dos meses desde el inicio de las tareas.

Es uno de los muchos proyectos en los que el equipo de gobierno (PRC-PSOE) ha decidido invertir la subvención del Plan de Sostenibilidad Turística (PST), de cuatro millones en total. Con esta inversión, Torrelavega se propone recuperar el monumento y, con él, el tributo a un personaje clave para el desarrollo de la ciudad en aquellos primeros años del siglo XX. Su figura ya fue honrada con un monumento hace décadas, en la Avenida Menéndez Pelayo, inaugurado un año después de la muerte de Ruiz de Rebolledo (1907) y por encargo del entonces alcalde, Ramón Fernández-Hontoria, conde de Torreanaz, pero desapareció misteriosamente varias décadas después.

El nombre de Carlos Otal Ruzafa no es desconocido últimamente en Torrelavega;de hecho, será él el encargado de crear las cinco esculturas de bisonte que se colocarán por la ciudad.