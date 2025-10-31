Ayuntamiento y Junta Vecinal de Viérnoles abordarán los cambios de la Ruta del Dobra

La modificaciones en la futura ruta del Cuaternario acordadas con los vecinos de La Montaña para evitar la aglomeración de coches en el pueblo ... han tenido consecuencias al otro lado del Dobra, en Viérnoles. Después de expresar su sorpresa ante todos esos cambios, que se traducirían en la señalización del recorrido desde la Fuente de las Palomas (Viérnoles), la Junta Vecinal de la pedanía ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento de Torrelavega para aclarar todo lo que está pasando y conocer los detalles del proyecto en profundidad. Su presidente, el socialista Eduardo Trueba, subraya en un escrito que, «desde la Junta Vecinal, se considera de gran importancia que los vecinos de Viérnoles puedan disponer de información detallada sobre esta iniciativa, especialmente por su posible impacto en el entorno natural, patrimonial y social del pueblo». Y vuelve a poner el acento en algo que ya recordó hace unos días: es la Junta la que, como propietaria de Monte de Utilidad Pública de Viérnoles, debe autorizar estas posibles modificaciones. Estas ni siquiera habrían sido solicitadas formalmente a día de hoy, como dejan claro.

Las claves Los cambios requieren de la autorización de la Junta Vecinal de Viérnoles, titular de los terrenos del Dobra afectados

El Consistorio acordó con los vecinos de La Montaña cambiar las señales a la ruta para evitar el paso de vehículos por el pueblo

Ambas administraciones abordarán los detalles en una reunión en los próximos días. Será el encuentro que seguramente debió producirse hace semanas y que no tiene por qué traducirse necesariamente en un rechazo categórico por parte de la Junta. Lo decían hace unos días: no es que apoyen o no esta decisión; es que simplemente no la conocían. Por eso, el primer objetivo que fijan de esta reunión es el de informarse. Sobre los «detalles técnicos, los objetivos turísticos, ambientales, plazos previstos...».

El alcance de las modificaciones y su impacto en el pueblo. Dicho esto, desde la Junta Vecinal de Viérnoles trasladan su «disposición al diálogo y a la colaboración institucional, con el fin de garantizar que cualquier actuación en el municipio se desarrolle desde la transparencia y con la participación vecinal».

En apenas una semana, gran parte del interés en torno al proyecto de la Ruta del Cuaternario se ha desplazado desde La Montaña a Viérnoles. Como uno de los proyectos estrella del Plan de Sostenibilidad Turística de Torrelavega, la creación de una ruta del Cuaternario en el Dobra no era un proyecto ajeno a los vecinos de la pedanía, pero el rompecabezas sobre su señalización y todos sus detalles -incluido el posible caudal de gente y de coches- no estaba entre los planes de la Junta Vecinal. No de forma tan importante, al menos.

Esa inquietud estaba sobre todo en La Montaña, hasta que una reunión con el Ayuntamiento de Torrelavega acordando unos cambios en la señalización ayudaron a calmar esta situación -hubo protestas de los vecinos del pueblo este verano-. Este compromiso, en resumen, hará que la señalización a la futura ruta turística y familiar parta desde la Fuente de las Palomas (Viérnoles), tratando de disuadir a los visitantes de subir en coche por el pueblo de La Montaña.

La ruta no cambia, pero el camino para llegar a la misma sí, al menos atendiendo al recorrido que indicará el propio Ayuntamiento de manera oficial. Siguiendo este camino, y pueden hacer la prueba si suben a la Fuente de las Palomas, la nueva 'ruta a la ruta' promete cerca de media hora andando por los caminos del Dobra, algunos de ellos en buen estado y otros regular.

Completado ese tramo, los visitantes podrán iniciar la ruta turística, un itinerario cuyo principal atractivo serán las siete esculturas de los animales del Cuaternario. Estas piezas, de hierro y con recubrimientos ignífugos y tratamientos antigrafiti, abarcan especies como un megaloceros de dos metros, un mastodonte de tres, un león cavernario, un bisonte estepario, un rinoceronte lanudo, un oso cavernario y un dientes de sable. La creación de este recorrido cuenta con un presupuesto de 155.020 euros de fondos europeos y un plazo de ejecución de tres meses.