El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde pedáneo de Viérnoles, Eduardo Trueba, camina por el sendero que lleva a la ruta del Cuaternario. DM

Ayuntamiento y Junta Vecinal de Viérnoles abordarán los cambios de la Ruta del Dobra

En la pedanía subrayan la importancia de disponer de información sobre los cambios en el recorrido y su impacto en el entorno y el patrimonio de la zona

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La modificaciones en la futura ruta del Cuaternario acordadas con los vecinos de La Montaña para evitar la aglomeración de coches en el pueblo ... han tenido consecuencias al otro lado del Dobra, en Viérnoles. Después de expresar su sorpresa ante todos esos cambios, que se traducirían en la señalización del recorrido desde la Fuente de las Palomas (Viérnoles), la Junta Vecinal de la pedanía ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento de Torrelavega para aclarar todo lo que está pasando y conocer los detalles del proyecto en profundidad. Su presidente, el socialista Eduardo Trueba, subraya en un escrito que, «desde la Junta Vecinal, se considera de gran importancia que los vecinos de Viérnoles puedan disponer de información detallada sobre esta iniciativa, especialmente por su posible impacto en el entorno natural, patrimonial y social del pueblo». Y vuelve a poner el acento en algo que ya recordó hace unos días: es la Junta la que, como propietaria de Monte de Utilidad Pública de Viérnoles, debe autorizar estas posibles modificaciones. Estas ni siquiera habrían sido solicitadas formalmente a día de hoy, como dejan claro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  4. 4 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  5. 5

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  6. 6

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  7. 7 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  8. 8

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing
  9. 9

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  10. 10

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ayuntamiento y Junta Vecinal de Viérnoles abordarán los cambios de la Ruta del Dobra

Ayuntamiento y Junta Vecinal de Viérnoles abordarán los cambios de la Ruta del Dobra