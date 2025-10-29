Los bisontes del Plan de Sostenibilidad buscan pintor

L.M. Torrelavega Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrelavega ha puesto en marcha el proceso de licitación para el contrato de servicios destinado al pintado de cinco esculturas de bisontes, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en destino #Torrelavega 4.0, hacia el 035. Esta iniciativa, financiada «íntegramente» por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, cuenta con un presupuesto de 56.265 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha informado el concejal de Dinamización y responsable del plan, Jesús Sánchez, esta intervención artística tiene como objetivo «reforzar la imagen turística de la ciudad» mediante la decoración de cinco esculturas con forma de bisonte, ya fabricadas en una primera fase del proyecto.

El edil ha subrayado que este contrato supone «un paso más» dentro del plan que el Gobierno de España concedió a Torrelavega a través del Ejecutivo cántabro, y que se financia sin coste para las arcas municipales.

El proceso de selección artística estará en manos de un jurado de «profesionales y expertos en cultura» compuesto por Salvador Carretero, Luis Salcines, Tino Cacho, Marisa Caballero y Pablo Burgos. Se preseleccionarán quince candidatos en base a su trayectoria y premios, quienes podrán presentar hasta dos bocetos. El jurado elegirá las cinco propuestas ganadoras.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 13 de noviembre y las esculturas deberán estar pintadas antes del 30 de marzo de 2026.