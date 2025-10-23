Buruaga, nueva cofrade de honor en la Semana del Cocido de Torrelavega La tercera edición de esta cita guardará un especial recuerdo al que fuera Gran Maestre de la Cofradía, Gabriel Argumosa, fallecido este año

Torrelavega celebrará desde este sábado hasta el siguiente, 1 de noviembre, la tercera Semana del Cocido, una edición especial y que tendrá muy presente al que fuera Gran Maestre de la Cofradía y gran impulsor de estas jornadas, Gabriel Argumosa. El médico y divulgador gastronómico dará nombre a partir de ahora -como 'Memorial Gabriel Argumosa'- a la ya tradicional carrera de albarcas que se celebra en el marco de esta semana.

El suyo es el nombre más señalado y que más recordaron este jueves los organizadores de la cofradía y del Ayuntamiento de Torrelavega; sin embargo, la tercera Semana del Cocido deja también un titular señalado, como es el nombramiento de la presidenta regional María José Sáenz de Buruaga como nueva Cofrade de Honor. Esta, aseguraban ayer, ya habría confirmado su asistencia al Gran Capítulo de la Cofradía del Cocido, que se celebrará el próximo sábado, con desayuno (10.15 horas), pasacalles (11.15), el nombramiento a nuevos cofrades durante el gran capítulo, en el Círculo de Recreo (12.00), la carrera de albarcas (13.00) y la comida, en el Casino de Solvay (15.00).

Antes, habrá todo tipo de actos de interés para los amantes del cocido. El martes, miércoles y jueves, la plaza Baldomero Iglesias se convertirá en el epicentro de la programación, con las ya tradicionales catas que propone la Cofradía. La primera cita será este mismo sábado, con el curso de ollas ferroviarias en los soportales de la Plaza Mayor.