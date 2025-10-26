El campus universitario sigue sin avances en sus nuevas infraestructuras

Las promesas que rodean al campus universitario de Torrelavega vuelven a quedar en el aire. Catorce años después de su último impulso, los proyectos llamados ... a modernizar este espacio siguen sin ver la luz, pese a su potencial como motor educativo y económico para la comarca.

Desde Torrelavega Sí advierten que el campus, pensado como un foco de conocimiento y dinamización, se encuentra «en punto muerto». El grupo municipal denuncia «la ausencia de inversiones reales y la desaparición de infraestructuras que durante años se dieron por seguras y que resultan clave para su crecimiento».

Entre ellas, la segunda piscina municipal, una instalación que figuró en diferentes planes y que, aseguran, ha caído en el olvido. Ni la versión olímpica ni la más modesta, de 25 metros, han pasado del papel.

También permanece paralizado el proyecto de residencia universitaria, presentado hace menos de un año y que contemplaba 200 plazas repartidas en tres plantas junto a las escuelas de Minas y Fisioterapia. Su ejecución iba a requerir cerca de 10 millones de euros, pero no se ha vuelto a hablar de él ni de posibles plazos de construcción.

Torrelavega Sí sostiene que «esta residencia resulta esencial para facilitar alojamiento a los estudiantes de fuera de la ciudad, especialmente en un contexto de precios altos y escasez de pisos de alquiler». Su construcción, añaden, permitiría liberar vivienda para familias y particulares y atraer nuevos alumnos al campus.

Mientras tanto, el campus continúa sin avances concretos. «Entre la falta de impulso político y la tibieza académica, Torrelavega vuelve a quedarse quieta», lamentan desde la formación.