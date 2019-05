Los candidatos no dan pistas sobre futuros pactos en Torrelavega Luis Palomeque PSOE, PRC, PP, Ciudadanos, Torrelavega Sí, ACPT, Unidas Podemos y Vox no quieren hablar de coaliciones | Tan solo ACPT se muestra rotundo al decir que «nunca» pactará con PP, Ciudadanos y Vox DAVID CARRERA Torrelavega Jueves, 23 mayo 2019, 22:17

El futuro de la gobernabilidad en Torrelavega está en el aire –las encuestas arrojan resultados muy apretados– y más si se tiene en cuenta que ninguno de los candidatos a la Alcaldía que ayer participaron en el debate organizado por El Diario Montañés no quiso pronunciarse sobre futuros pactos de gobierno. Tan solo la Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT) se mostró rotundo al respecto al anunciar que «nunca» pactará con PP, Ciudadanos y Vox.

Galería. Olga Quintanilla charla con Javier López Estrada. / Luis Palomeque

El resto, PP, PSOE, PRC, Torrelavega Sí, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox eludieron hablar de futuras alianzas hasta ver el resultado de las elecciones el próximo domingo. La candidata popular, Marta Fernández-Teijeiro, señaló que no quiere hablar de pactos antes del 26-M, «ni entrar en ese 'Juego de Tronos'». «Lo que queremos es hablar de pactos que resulten beneficiosos para la ciudad pero no de siglas y en este sentido hablaremos con todas aquellas formaciones que propongan proyectos que sirvan para la mejora de Torrelavega», dijo. El candidato del PSOE a la reelección, el alcalde José Manuel Cruz Viadero, fue un paso más allá al manifestar que la intención de su grupo es «obtener una mayoría que nos permita gobernar teniendo en cuenta que contamos con el apoyo desde Madrid del Gobierno socialista de PedroSánchez». «No tenemos líneas rojas y si es necesario hablaremos con todas aquellas formaciones que quieran formar parte un gobierno progresista», indicó.

«No queremos entrar en ese 'Juego de Tronos'. Queremos pactos para mejorar la ciudad» Marta Fernández teijeiro (PP)

El candidato de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, considera que tampoco es el momento de hablar de alianzas y «ya estamos un poco cansados de oír eso de 'derechitas'... y de 'pactos a la andaluza'. Somos un partido de centro con un proyecto moderno para la ciudad de Torrelavega, con una candidatura integrada por ciudadanos y profesionales activos que quieren trabajar desde la coherencia y el sentido común».

«No tenemos líneas rojas y contaremos con aquellos que quieran formar un gobierno progresista» josé manuel cruz viadero

El único que se mostró rotundo sobre futuros pactos fue el candidato de ACPT, IvánMartínez, que adelantó que la formación asamblearia «nunca» pactará con PP, Ciudadanos y Vox. Y recordó que así lo hicieron hace cuatro años cuando decidieron facilitar la investidura del socialista Cruz Viadero para no dejar la Alcaldía en manos de la lista más votada del candidato popular entonces, Ildefonso Calderón. Además, Martínez aprovechó su intervención en este apartado para preguntar a los candidatos delPartido Regionalista y de Torrelavega Sí si estarían dispuestos a pactar con PP, Vox y Ciudadanos.

Luis Palomeque

La respuesta llegó primero del PRC. López Estrada respondió que su partido «no es ni de izquierdas, ni de derechas». «Somos un partido que escucha a los ciudadanos y que está pendiente de los problemas sociales», aunque recordó que «hemos pactado con todas las formaciones acuerdos puntuales que han sido beneficiosos para la ciudad». La candidata de Torrelavega Sí también recogió el guante al señalar que «lo primero que pactaremos es con los ciudadanos, no queremos pactar con los que nos ponen líneas rojas». «Vamos a pactar –continuó la exalcaldesa– con todos aquellos programas que impidan que Torrelavega baje de los 52.000 habitantes».

«No somos de izquierdas ni de derechas, somos un partido que escucha a los ciudadanos» javier lópez estrada

Por su parte, el aspirante de Vox, Ángel Bercedo explicó que su partido «no quiere hablar de pactos pero sí quiere entrar con fuerza en el Ayuntamiento y ser la voz de los barrios». Con el bloque dedicado a los pactos, los candidatos a la Alcaldía de la segunda ciudad más importante de la región rivalizaron en un turno de réplicas en el que IvánMartínez fue el más directo al preguntar al líder del PRC: «¿Pactarás con el PP? ¿Serás alcalde con el apoyo del PP?». A lo que el candidato regionalista respondió que habrá que esperar al lunes para ser conscientes de la situación.

Fue el momento en el que el alcalde, en tono conciliador, apeló al diálogo y al consenso, mientras el candidato de Unidas Podemos le reprochaba a ACPT que hubieran apoyado al PP en algunos momentos puntuales de la legislatura.

«Hablaremos con aquellas formaciones que trabajen para que no bajemos de los 52.000 habitantes» Blanca rosa gómez morante (torrelavega sí)

El debate de El Diario Montañés entre ocho aspirantes a la Alcaldía de Torrelavega se convirtió en una crítica generalizada a la gestión del equipo de gobierno (PSOE y PRC), cuyos candidatos, José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada, aguantaron el tipo ante el resto de los cabezas de lista de PP (Marta Fernández-Teijeiro), Torrelavega Sí (Blanca Rosa Gómez Morante), ACPT (Iván Martínez), Unidas Podemos (David García), Ciudadanos (Julio Ricciardiello) y Vox (Ángel Bercedo).

Luis Palomeque

Tono crítico pero con «juego limpio», sin apenas interrupciones, respetando los turnos de palabra y recordando que «aquí no vale otra cosa que trabajar juntos porque todos nos conocemos, somos vecinos». Para David García, de Unidas Podemos, el objetivo es «obtener el mejor resultado posible en las elecciones y trabajar programa a programa. Nuestra apuesta es que se forme un gobierno progresista para Torrelavega». De poco sirvió que el candidato del PSOE a la reelección, el alcalde José Manuel Cruz Viadero, pusiera en valor sus ocho años como concejal y «los últimos cuatro años de consenso demostrando que un gobierno en minoría ha iniciado la recuperación de la ciudad» aunque reconoció que «queda mucho aún por hacer». A las primeras de cambio, la candidata del PP, Marta Fernández-Teijeiro, en representación del grupo mayoritario de la oposición en el Ayuntamiento, subrayó que ha dado un paso adelante «porque necesitamos un cambio de modelo de gestión en Torrelavega, en el que los proyectos salgan adelante frente a una ciudad que se encuentra paralizada desde hace cuatro años y que necesitamos que sea revitalizada y darle vida, a sus empresas, a sus comercios, y en general a sus ciudadanos».

«Nunca pactaremos con PP, Cs y Vox y con partidos que lleven fascistas en sus listas» iván martínez (acpt)

Era el turno de lanzar un primer mensaje y Javier López Estrada, el cabeza de lista del PRC salió al rescate tras los primeros dardos contra la gestión del equipo de gobierno en la legislatura que acaba. «Queremos seguir trabajando para la transformación y mejora de Torrelavega», dijo, al tiempo que se aferró al descenso del paro –de un 30% a un 16%– para defender el trabajo realizado en los últimos cuatro años por socialistas y regionalistas. Para Blanca Rosa Gómez Morante, que también tiró de curriculum recordando que lleva en la política desde el año 1987, su candidatura «está formada por un equipo de profesionales cuyo único propósito es hacer de Torrelavega una ciudad moderna y mejor». Por su parte, David García, candidato de Unidas Podemos reconoció que «hemos cometido errores pero no somos de los que nos cambiamos de bando y ahora es el momento de propiciar una alternativa a lo de siempre».

«Nuestra apuesta pasa porque se forme un equipo de gobierno progresista» david garcía (unidas podemos)

Iván Martínez, el portavoz y concejal de ACPT en el Ayuntamiento, que también tiró de memoria para recordar que desde los 14 años lleva comprometido con movimientos vecinales y sociales, resaltó que a lo largo de esta legislatura «hemos aprendido y hemos trabajado mucho lo que nos ha permitido conocer las fortalezas y las debilidades de esta ciudad». En este sentido, manifestó que el objetivo de la formación asamblearia «demostrar a los ciudadanos que con trabajo y esfuerzo es posible otro modelo de ciudad como hemos demostrado en estos años en los que hemos sido la única oposición al equipo de gobierno». Según el candidato de Ciudadanos, Julio Ricciardiello, el modelo de ciudad propuesto por socialistas y regionalistas «está caduco» y «ha llegado el momento de apostar por una ciudad moderna que mire al futuro con garantías. Hemos venido para quedarnos». Otra de las caras nuevas en estas elecciones municipales, el abogado Ángel Bercedo, cabeza de lista de Vox, también reconoció que se ha visto en la obligación de «dar un paso adelante» para sacar a la ciudad de «la tristeza en la que se encuentra y que no tiene nada que ver con aquella en la que me crié». SegúnBercedo, el más claro ejemplo de la «deficiente» gestión del equipo de gobierno (PSOE-PRC) es que hay 17 millones de euros destinados a inversiones que se encuentran sin ejecutar. A ello, agregó que «ahora se peatonaliza las calles sin sentido y el comercio está como está, por lo que creemos que Torrelavega necesita un recambio y que entre aire fresco».

Luis Palomeque

A la hora de hacer balance de los últimos cuatro años, por parte del gobierno local, el alcalde socialista Cruz Viadero calificó la legislatura como positiva y recordó que ha bajado el paro en 2.000 personas, a lo que unió el desarrollo de proyectos como el PlanEstratégico, la aprobación inicial delPlan General de OrdenaciónUrbana (PGOU), lo que a su juicio va a dotar a Torrelavega de nuevo suelo residencial e industrial, así como avances en el área de sanidad como la construcción del nuevo edificio de consultas en el Hospital Sierrallana, o en materia de educación las obras de ampliación y mejora del IES Zapatón. En opinión del alcalde, se trata de «viejas reivindicaciones» que a lo largo de estos cuatros se han convertido en proyectos que «gracias al trabajo del equipo de gobierno local y al apoyo, en algunos de ellos del Gobierno de Cantabria, han podido salir adelante».

«Estamos un poco cansados de eso de las 'derechitas' y de los 'pactos a la andaluza'» julio ricciardiello (ciudadanos)

Su socio de gobierno, el regionalista López Estrada, recordó que hace cuatro años «Torrelavega era la ciudad de la crispación a la que venía un presidente de Cantabria que se dedicaba a retirar carteles de las paredes del Hospital Sierrallana, y hoy en día tenemos ejecutadas obras que estaban paralizadas como las aceras del Paseo del Niño, la avenida Fernando Arce, las aceras de Barreda... y a lo que se unen grandes proyectos que ya están puestos en marcha como la reforma delMercadoNacional de Ganados, de La Lechera, o el soterramiento de las vías».

«Queremos entrar con fuerza en el Ayuntamiento y ser la voz de los barrios» ángel bercedo (vox)

Según la candidata popular , Marta Fernández-Teijeiro, a pesar de lo que digan socialistas y regionalistas, «durante estos días en visitas a barrios y pueblos hemos comprobado que uno de los problemas es la falta de mantenimiento de las infraestructuras y servicios». A Ricciardiello (Ciudadanos) le llama la atención el «optimismo» con el que hablan de la ciudad socialistas y regionalistas, mientras Iván Martínez (ACPT) considera que la legislatura «ha sido gris» porque «por no haber no ha habido ni oposición». Para Gómez Morante (Torrelavega Sí) han sido cuatro años de «luces y sombras», mientras David García (Unidas Podemos) habla de la pérdida de población y ÁngelBercedo (Vox) destaca que «con el hormigón no se come, ni se genera actividad».