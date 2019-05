Cantó agita en Torrelavega el miedo a los pactos del PSOE L. Palomeque Féliz Álvarez presenta a Cs como la única alternativa y define a Zuloaga como «el mini yo de Pedro Sánchez« PILAR CHATO Santander E. PRESS Torrelavega Sábado, 18 mayo 2019, 16:27

Ayer fueron unas cañas en Santander. Hoy a Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Cortes Valencianas, le tocaba el acto central de su partido en Torrelavega, muy concurrida este sábado lluvioso, en el que PP, PSOE y los naranja han montado sus escenarios electorales para consentir, en el ecuador de la campaña, a la segunda ciudad de la región.

La idea era arropar al candidato a la Alcaldía, Julio Ricciardiello, pero los mensajes en clave nacional se han repetido al igual que ayer. Por eso, Cantó ha pedido el voto para que el partido naranja logre gobiernos autónomos y ayuntamientos y sea «el contrapeso» de un Gobierno del PSOE «arrodillado» ante «podemitas e independentistas».

En esa línea insistente de Cs frente a las políticas de Pedro Sánchez y esa alerta constante de los posibles pactos del PSOE con Cataluña siempre presente, Toni Cantó ha vuelto a hablar de los riesgos de «poner el mando» del PSOE a personas como Meritxell Batet que, según ha afirmado, defienden el derecho a decidir en Cataluña.

Ante unas 200 personas y acompañando al candidato a la Presidencia de Cantabria, Félix Álvarez, y a Ricciardiello, ha acusado al PSOE de haberse olvidado la «E» de España y ha reivindicado al papel de Cs a la hora de construir «una España moderna de libre e iguales», a través de una gestión «que se centre en el presente para mejorar la vida de las personas» y no en «escarbar en las trincheras».

Cantó ha defendido la postura de su partido respecto a las lenguas cooficiales de algunas comunidades que, deben «aportar y no apartar», y también que cada ciudadano «pueda trabajar donde le dé la gana». Ha asegurado que, frente a «partidos viejunos» que llevan en sus listas a personas «que no ha han trabajo en su vida», Cs está integrado por políticos que no duplican sueldos ni «crean chiringuitos», de ahí que haya mostrado su orgullo por la labor que hace su formación en el Gobierno de Andalucía.

Y aunque el miedo al independentismo no puede azotarse en Cantabria, el mensaje del candidato autonómico, Félix Álvarez, también ha hecho hincapié en que Cs será a partir del 26 de mayo «el salvavidas naranja contra lo que puede venir en España». A su juicio, ellos son «el único partido con posibilidades» de cambiar la actuación situación de Cantabria frente al candidato de los socialista «que es el mini yo de Pedro Sánchez», un PP «que va a lo suyo» y a Vox «que es un suflé».

También ha acusado a los líderes regionales de PRC y PSOE de «viven en un país irreal» y ha dicho que «no es verdad que Cantabria sea la Arcadia feliz» como creen ambos porque los problemas de la región, como el paro, no se ha solucionado con el Gobierno de los últimos cuatro años. Álvarez ha asegurado que, como Cs «no tiene mochila», cuando llegue al Gobierno regional eliminará «los chiringuitos, amiguetes y enchufados» que, a su juicio, existen en estos momentos, además de acabar «con los chollos de los cursos de formación».

Así mismo, ha avanzado que Cs reestructurará las empresas públicas de Cantabria para destinar esos recursos a cambiar el modelo productivo y a financiar la educación o la sanidad, además de a promover la creación de empleos con salarios dignos, y a apoyar con distintas medidas a las autónomos.

«Harto de que la ciudad (Torrelavega) haya llegado a ser campeona del paro de Cantabria». Esas es la principal razón que ha llevado, Ricciardiello a dar un paso al frente para hacerse con la Alcaldía para «dar un giro» a la actual situación, para lograr que sea «una ciudad de oportunidades».

Ha anunciado el deseo de que la industria se vuelva a potenciar utilizando el suelo industrial inactivo que existe en la ciudad, creando un centro logístico en Torrelavega, reduciendo los trámites burocráticos y los impuestos a las pymes y a los emprendedores, además de crear un polígono agroalimentario en Las Excavadas.

El candidato ha destacado otras propuestas como ubicar en la ciudad la futura Facultad de Veterinaria que se debería crear en Cantabria o que todos los estudiantes del municipio tengan el 100 % de gratuidad en los libros de texto.