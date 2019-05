Un centenar de perros en busca de familia Dos voluntarias del Refugio Canino Torres muestran a uno de los cachorros de mastín. / Luis Palomeque Los voluntarios del Refugio Canino Torres trabajan desde hace ocho años para dar en adopción a las mascotas que reciben en sus instalaciones ISABEL GONZÁLEZ CASARES Torrelavega Martes, 28 mayo 2019, 14:01

Un centenar de perros busca una nueva oportunidad en las instalaciones del Refugio Canino Torres, ONG que trabaja desde hace ocho años en sus instalaciones de Torres Arriba, una finca situada cerca de la Autovía del Cantábrico. La protectora de animales cuida de los canes y los ofrece en adopción. Para ello participa en múltiples actividades divulgativas: redes sociales, ferias, desfiles, charlas...

Al frente de la entidad sin ánimo de lucro está su presidenta, Lidia Gutiérrez, que explica su funcionamiento: «Todos somos voluntarios, todo esto funciona gracias al trabajo que realizamos en nuestros ratos libres. Aquí tenemos siempre en torno a un centenar de perros, entre los que tenemos en la protectora y en casas de acogida. Estamos todos los días del año, fines de semana incluidos, sobre doce horas cada jornada. Es un trabajo duro, porque tienes que sacar tiempo del trabajo, de la familia, para venir aquí».

Lidia recuerda que su protectora sustituyó a otra (Capab) que dejó un amargo recuerdo. «Cuando entramos aquí había 400 perros en pésimas condiciones -explica-. Conseguimos quitárselo en 2011 y dar en adopción a los perros que había. Esto era un caos completo. Los perros estaban amarrados, llenos de pulgas, había ratas... Fue un trabajo duro, pero gracias a todos los voluntarios conseguimos que este refugio sea algo totalmente diferente».

La presidenta reconoce que las instalaciones no están completamente ocupadas, pero tiene su justificación. «Siempre hay camadas nuevas, perros en cuarentena... Siempre procuramos tener cheniles libres, pero siempre rondamos el centenar de perros», afirma. También explica por qué no pueden ayudar a todas las personas que lo solicitan: «No es tan fácil, esto tiene un espacio limitado, tenemos que decir no muchas veces. Tenemos un comité compuesto por cinco personas, que son las que llevan el control y deciden lo que se puede aceptar y lo que no. Hay que tener muchas cosas en cuenta, incluso el carácter de los perros para saber si pueden compartir cheniles o no».

Eso sí, una vez que entran en la protectora, no hay riesgo de sacrificio. «Aquí pueden estar toda su vida -señala-. El objetivo es darles en adopción, ofrecerles una nueva familia. Y para ello hacemos un poco de todo, difundir este servicio. Vamos a las ferias de adopción, desfiles, mercadillos, charlas... Lo que más funciona es nuestro perfil de Facebook. La gente nos ve, conoce los perros. Si le gusta alguno, viene aquí y se le presentamos».

La Corporación aprueba la nueva ordenanza de bienestar animal La Corporación de Torrelavega aprobó inicialmente el jueves la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y el Bienestar Animal, que sustituye a la que entró en vigor hace 15 años y ahora actualiza. Lo hizo con el único voto en contra de ACPT y pese al malestar de algunas protectoras de animales que se sienten engañadas y que sumaron su protesta en el Pleno a la ya habitual de la plataforma ciudadana contra el nuevo polígono industrial de Las Excavadas. Con carteles a su espalda en los que se podía leer 'No a los espectáculos con animales', 'Sacrificio cero de animales para 2021' o 'No queremos parches, queremos realidades', el concejal de Medio Ambiente y Salud Pública, José Luis Urraca, manifestó que el objetivo de la ordenanza es mejorar la protección de los animales y la convivencia ciudadana. «Lo hacemos teniendo en cuenta el tiempo presente –explicó–, considerando a los animales seres que sienten. Actualizamos el reglamento de 2004 con la introducción de nuevas directrices y normas, algunas de rango europeo. Es un nuevo paso para seguir avanzando en la protección y el bienestar animal». Según el portavoz socialista, la ordenanza es el resultado del trabajo realizado durante toda la legislatura y del 90% de las aportaciones que han realizado «todos los que se han querido sumar». Urraca agradeció la colaboración de las protectoras y, especialmente, el de los técnicos municipales.

También hay que tener en cuenta que los recursos económicos son muy limitados: «No tenemos ninguna ayuda económica, salvo una subvención que nos acaba de conceder por primera vez el Ayuntamiento. Nos basamos en donaciones, los socios, los padrinos..., y luego el dinero que vamos recaudando al vender cosas de segunda mano que nos dona la gente. Casi todos los fines de semana nos vamos de mercadillo y luego las ferias de adopción, que suelen empezar en esta época del año, cuando hace bueno, son todavía mejor, porque tienes tu puesto, hacen desfiles...». Lidia pone un ejemplo de los gastos en la protectora: «Aquí se pueden ver facturas de veterinarios que pueden sumar 5.000 euros al mes. Imagínate el trabajo que tenemos que hacer para poder continuar».

Afortunadamente, la sociedad está cada vez más concienciada sobre la tenencia y cuidado de las mascotas, aunque los pasos que se dan «son muy pequeños». «Llevamos cuatro años dando charlas en los colegios -añade-, con la colaboración del Ayuntamiento, porque consideramos que la educación es lo principal y los niños son el futuro. Nos parece muy importante».

Colaboración municipal

Recuerda que en 2104 pusieron en marcha conjuntamente el programa de Tenencia Responsable de Mascotas, que sigue recorriendo los centros escolares del municipio concienciando a los más pequeños de la casa. Y este año el Refugio ha presentado dos proyectos a la primera convocatoria de subvenciones que ha sacado el Ayuntamiento en materia de promoción del bienestar animal y les han sido concedidos un total de 12.876 euros. «Aparte -agrega el edil- se han implicado junto con otras protectoras en la elaboración de la nueva Ordenanza de Bienestar Animal del Ayuntamiento, que establece además a partir de ahora nuevos cauces de colaboración y participación». «Es importante apoyar a los centros de recogida y adopción, y creo que en ese sentido hemos hecho un buen trabajo juntos que ahora habrá de ser continuado», concluye Urraca.