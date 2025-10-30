El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los miembros de la Cofradía de los Cocidos de Cantabria sirve a los asistentes. Laura Masegosa

Cocido montañés y vino maridan en Torrelavega

La cata en la plaza Baldomero Iglesias unió tradición, humor, cultura culinaria y producto local dentro de la III Semana del Cocido

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Torrelavega volvió a saborear ayer lo mejor de su gastronomía con una cita que combinó historia, humor y cultura culinaria: la cata maridaje de cocido ... montañés y vinos cántabros celebrada en la plaza Baldomero Iglesias, dentro de la III Semana del Cocido. Bajo la carpa instalada en la plaza, cuarenta afortunados disfrutaron del cocido de La Ermita y de dos vinos de la Bodega Bahía de Santander, guiados por la sabiduría y el desparpajo del Gran Maestre de la Cofradía de los Cocidos de Cantabria, Alfonso Fraile.

