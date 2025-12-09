El comercio local de Torrelavega vuelve a apostar por la Navidad con sorteos y premios Se repartirán once cestas de productos cántabros entre los consumidores para incentivar las compras navideñas en la ciudad

Laura Masegosa Torrelavega Martes, 9 de diciembre 2025, 14:23

Compras, papeletas y una buena dosis de ilusión. Así se presenta la nueva edición de Navidades en Comvega, la campaña que cada año impulsa el pequeño comercio de Torrelavega y que esta mañana se ha dado a conocer oficialmente.

En total, se repartirán diez cestas repletas de productos cántabros y dulces navideños entre los clientes que, del 9 al 20 de diciembre, hagan sus compras en alguno de los casi cien negocios adheridos. La mecánica es sencilla: por cada 5 euros de compra se entrega una papeleta —hasta cinco por ticket— que se deposita en el propio establecimiento. Después habrá que cruzar los dedos hasta el día del sorteo, previsto para el 22 de diciembre en la Cámara de Comercio.

No solo habrá premio para los consumidores. El comercio donde se haya sellado la primera papeleta ganadora también se llevará una cesta, como gesto de reconocimiento al esfuerzo de quienes mantienen viva la actividad en la ciudad. Todos los regalos se entregarán el 23 de diciembre, de nuevo en la Cámara.

Este año, además, las redes sociales entran en juego. La asociación lanzará otro sorteo en Facebook para quienes comenten por qué merece la pena apostar por el comercio de proximidad. Una forma más —explican desde Comvega— de recordar que detrás de cada compra hay un negocio de barrio que depende de sus vecinos.

En la presentación han participado representantes de las entidades que apoyan esta iniciativa: el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega, la Cámara de Comercio y la Federación del Comercio. Todos han coincidido en la misma idea: la Navidad es un momento clave para el sector y acciones como esta ayudan a que los clientes no se marchen a otros grandes centros.

Las bases del sorteo y el listado de establecimientos se pueden consultar en la web de la asociación y también en su página de Facebook. Comvega insiste en que estas actividades tienen un efecto real: cada año logran atraer más compradores a las tiendas locales, como ya ocurrió con la campaña de primavera. «Al final se trata de que la gente salga a la calle y entre en los comercios de toda la vida», remarcan desde la organización.