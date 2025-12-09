El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un comercio de Torrelavega decorado de Navidad. Luis Palomeque

El comercio local de Torrelavega vuelve a apostar por la Navidad con sorteos y premios

Se repartirán once cestas de productos cántabros entre los consumidores para incentivar las compras navideñas en la ciudad

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:23

Comenta

Compras, papeletas y una buena dosis de ilusión. Así se presenta la nueva edición de Navidades en Comvega, la campaña que cada año impulsa el pequeño comercio de Torrelavega y que esta mañana se ha dado a conocer oficialmente.

En total, se repartirán diez cestas repletas de productos cántabros y dulces navideños entre los clientes que, del 9 al 20 de diciembre, hagan sus compras en alguno de los casi cien negocios adheridos. La mecánica es sencilla: por cada 5 euros de compra se entrega una papeleta —hasta cinco por ticket— que se deposita en el propio establecimiento. Después habrá que cruzar los dedos hasta el día del sorteo, previsto para el 22 de diciembre en la Cámara de Comercio.

No solo habrá premio para los consumidores. El comercio donde se haya sellado la primera papeleta ganadora también se llevará una cesta, como gesto de reconocimiento al esfuerzo de quienes mantienen viva la actividad en la ciudad. Todos los regalos se entregarán el 23 de diciembre, de nuevo en la Cámara.

Este año, además, las redes sociales entran en juego. La asociación lanzará otro sorteo en Facebook para quienes comenten por qué merece la pena apostar por el comercio de proximidad. Una forma más —explican desde Comvega— de recordar que detrás de cada compra hay un negocio de barrio que depende de sus vecinos.

En la presentación han participado representantes de las entidades que apoyan esta iniciativa: el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega, la Cámara de Comercio y la Federación del Comercio. Todos han coincidido en la misma idea: la Navidad es un momento clave para el sector y acciones como esta ayudan a que los clientes no se marchen a otros grandes centros.

Las bases del sorteo y el listado de establecimientos se pueden consultar en la web de la asociación y también en su página de Facebook. Comvega insiste en que estas actividades tienen un efecto real: cada año logran atraer más compradores a las tiendas locales, como ya ocurrió con la campaña de primavera. «Al final se trata de que la gente salga a la calle y entre en los comercios de toda la vida», remarcan desde la organización.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  3. 3

    La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria
  4. 4

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  5. 5

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  6. 6

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  7. 7

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  8. 8

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña
  9. 9

    «Tengo dos amores: mi marido y Valdecilla»
  10. 10

    Seis vuelos desviados y cientos de pasajeros afectados por las turbulencias en el Seve Ballesteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El comercio local de Torrelavega vuelve a apostar por la Navidad con sorteos y premios

El comercio local de Torrelavega vuelve a apostar por la Navidad con sorteos y premios