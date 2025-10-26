Comienza la reforma de los vestuarios del Óscar Freire

El complejo deportivo Óscar Freire está en obras. Esta semana han comenzado los trabajos de reforma integral de los vestuarios 2 y 3, situados en ... el edificio principal, una actuación valorada en 46.976 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Deportes, Nacho González, visitaron la instalación para conocer de primera mano el inicio de la intervención. Ambos recordaron que se trata de una demanda planteada desde hace años por clubes, deportistas y familias que utilizan a diario el recinto. «Era un compromiso pendiente con los usuarios y lo estamos cumpliendo», señaló el regidor.

Novedades Las obras incluyen nuevas duchas y mejoras en fontanería, electricidad e iluminación

Los trabajos supondrán una renovación completa de estas dependencias. Se demolerán los antiguos tabiques, falsos techos y duchas para levantar una nueva distribución más funcional. También se sustituirán todas las redes de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación, que presentaban deficiencias por el paso del tiempo.

El nuevo diseño incrementará el número de duchas —de cinco a seis por vestuario— e incorporará grifería con control de temperatura, acabando así con los problemas de agua caliente. Además, se colocará un pavimento vinílico antideslizante, más seguro y fácil de limpiar, y nuevos revestimientos cerámicos en paredes.

La intervención incluye mejoras en ventilación, aislamiento térmico y eficiencia energética, así como nueva carpintería interior. También se renovarán los puntos de iluminación con tecnología LED para reducir el consumo eléctrico y facilitar el mantenimiento futuro.

El objetivo, explicaron los responsables municipales, es dotar al Óscar Freire de «espacios cómodos, modernos y en buenas condiciones de uso».

López Estrada recordó que la reforma se suma a otras actuaciones recientes impulsadas por el Ayuntamiento para modernizar las instalaciones deportivas municipales. «Queremos que Torrelavega mantenga el nivel de calidad que merecen sus deportistas», añadió.

Por su parte, González destacó la importancia del complejo dentro del panorama deportivo local y avanzó que el Consistorio continuará invirtiendo en su mejora progresiva.