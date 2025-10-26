El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entorno del Óscar Freire, que ya ha comenzado su reforma. Luis Palomeque

Comienza la reforma de los vestuarios del Óscar Freire

Las obras, que supondrán una inversión de 46.976 euros, dan respuesta a una demanda planteada desde hace años por clubes y deportistas

L. Masegosa

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:46

El complejo deportivo Óscar Freire está en obras. Esta semana han comenzado los trabajos de reforma integral de los vestuarios 2 y 3, situados en ... el edificio principal, una actuación valorada en 46.976 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

