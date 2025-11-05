El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

CC OO critica las «carencias» de la nueva Unidad de Psiquiatría del Hospital Sierrallana

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

La apertura de la nueva Unidad de Psiquiatría del Hospital Sierrallana, en Torrelavega, ha generado críticas por parte de Comisiones Obreras (CC OO), que considera que el servicio «nace sin la planificación ni los recursos necesarios». Aunque el sindicato reconoce que la puesta en marcha de esta unidad era una demanda histórica del Área de Salud IV, lamenta que llegue «con carencias desde el primer día y con profesionales que solo trabajarán media jornada allí, compaginando su labor con otros puestos».

La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CC OO, María José Barrio, sostiene que esta situación es «la gota que colma el vaso tras años de déficit estructural de personal y sobrecarga asistencial». Advierte de que crear nuevos servicios «sin plantilla suficiente y estable pone en riesgo la calidad de la atención en un ámbito tan sensible como la salud mental». CC OO expone además un «deterioro progresivo» de la asistencia tanto en Sierrallana como en el Hospital Tres Mares de Reinosa, y reclama aumentar plantillas, mejorar la planificación y reforzar los recursos públicos «para evitar más sobrecargas y externalizaciones».

