Estado de uno de los espacios del camposanto torrelaveguense, esta semana, en La Llama. Luis Palomeque

Críticas por las heces de paloma en el cementerio de La Llama

El Ayuntamiento de Torrelavega trabaja junto a una empresa para acabar con el problema, pero reconoce que los avances no se producen todo lo rápido que sería deseable

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es un problema que afecta al camposanto durante todo el año y que en estos días marcados por la celebración del Día de Todos los ... Santos -hoy- desluce la imagen y la experiencia de quienes lo visitan. El problema: la proliferación de excrementos de paloma en el cementerio de Geloria (La Llama) y, como critican algunos vecinos, una falta evidente de «mantenimiento y de cuidados» en este espacio. El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la Concejalía de Cementerios, actúa de la mano de una empresa especializada contratada a tal fin. Al margen de su abordaje más o menos complicado, que lo es, los visitantes a Geloria han puesto de manifiesto esta semana su descontento con la «descuidada y sucia» imagen de este espacio municipal. Preguntando por esta cuestión, el concejal responsable del área, Borja Sainz, informa sobre el trabajo y los avances que se están realizando estos días en la zona, garantizando que el cementerio lucirá en mejores condiciones este sábado, Día de Todos los Santos.

