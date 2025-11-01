Críticas por las heces de paloma en el cementerio de La Llama

Es un problema que afecta al camposanto durante todo el año y que en estos días marcados por la celebración del Día de Todos los ... Santos -hoy- desluce la imagen y la experiencia de quienes lo visitan. El problema: la proliferación de excrementos de paloma en el cementerio de Geloria (La Llama) y, como critican algunos vecinos, una falta evidente de «mantenimiento y de cuidados» en este espacio. El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la Concejalía de Cementerios, actúa de la mano de una empresa especializada contratada a tal fin. Al margen de su abordaje más o menos complicado, que lo es, los visitantes a Geloria han puesto de manifiesto esta semana su descontento con la «descuidada y sucia» imagen de este espacio municipal. Preguntando por esta cuestión, el concejal responsable del área, Borja Sainz, informa sobre el trabajo y los avances que se están realizando estos días en la zona, garantizando que el cementerio lucirá en mejores condiciones este sábado, Día de Todos los Santos.

El problema de los excrementos de paloma en Geloria no es nuevo y, de hecho, algunos de los trabajos para ponerle coto están a la vista de los vecinos. En la parte superior de uno de los bancales, informa Sainz, se ha colocado una jaula precisamente para la captura de estas aves y su posterior traslado por parte de la empresa especializada. El abordaje es complejo y, de hecho, reconocen desde el departamento que los avances no se producen todo lo rápido como sería deseable, sobre todo en estas fechas tan señaladas y con más afluencia de visitantes al cementerio. Al margen de esos trabajos, un detalle no menor y que recuerdan desde la Concejalía: importante no dar de comer a las palomas.

Ramo de flores tirado en la papelera. Luis Palomeque El mal estado del techo que aguarda las lápidas. Luis Palomeque Multitud de heces junto a una lápida. Luis Palomeque 1 /

Hoy, cientos de personas visitarán Geloria y el resto de cementerios con motivo del Día de Todos los Santos. En Torrelavega, a la solemnidad de esta fecha se suma, desde hace ocho años, un proyecto interesante y pensado para acompañar y amenizar la jornada a todas esas familias.

Se trata del proyecto 'Melodía al Recuerdo', una iniciativa desarrollada en colaboración con Funcantabria y que, de la mano de diferentes músicos -desde violinistas, un guitarrista, dos flautistas hasta tres violonchelistas-, se propone musicalizar las visitas a los camposantos en esta jornada tan señalada. «Que cada nota, que cada acto, sea un homenaje y una caricia de recuerdo a todas aquellas personas que ya no están», expresa Sainz. Así, la actividad se celebrará hoy desde las 12.00 horas en los camposantos de Campuzano, Río Cabo, Geloria, Barreda, Tanos y Sierrapando.