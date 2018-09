«Es una necesidad urgente por seguridad de las personas, la cubierta amenaza con desplomarse». Así describe el párroco de Duález, José María Díaz, la situación de la iglesia de San Pelayo, que sufre graves daños estructurales por las filtraciones de agua. El cura ha iniciado una campaña para recaudar fondos y reparar el templo lo antes posible.

El crecimiento de la fábrica de Sniace la fue «acorralando» hasta convertirla «casi en una isla». La iglesia destaca también por ser «pequeña, pero muy coqueta y querida por la gente», apunta José María, que nos muestra el templo para que comprobemos su estado. Lo primero que ve el visitante es parte del techo del portal caído y después, nada más entrar por la puerta, como la humedad -hay un fuerte olor- lo invade todo. «El agua entra por la zona del campanario -explica el sacerdote- y se va extendiendo por toda la 'columna vertebral' de la iglesia. Sólo hay que ver las grietas en el techo y las vigas, las zonas abombadas...».

La zona del coro, la más afectada, ha sido apuntalada y no se puede utilizar. «El otro día vino la Coral de Torrelavega a cantar en el funeral por una vecina muy significativa y tuvo que hacerlo aquí abajo», señala José María, que agradece el «sacrificio» que están haciendo los feligreses, muchos de ellos mayores, contribuyendo a la campaña de captación de fondos con «20 o 50 euros al mes». También se ha promovido la venta de Lotería por toda la región, tarea que realizan «15 o 20 voluntarios».

La zona más afectada por las goteras, la del coro, se encuentra apuntalada

José María precisa que el dinero irá destinado a atender las necesidades de sus tres parroquias (Duález, Ganzo y Torres). «No hay que olvidar -indica- que en Torres ha habido que arreglar goteras en el tejado más alto y reforzar la puerta porque entraron a robar. En Ganzo se ha reparado un retablo que amenazaba ruina y lo estamos pagando desde hace cinco años. Ahora se va a aplicar un tratamiento contra la polilla en el coro».

Poco acierto y robos

Pero el templo más dañado es el de San Pelayo, patrono de Duález, cuya cubierta fue reparada hace tan sólo 17 años y, a tenor de las goteras, con muy poco acierto por parte del contratista. El sacerdote no quiere hablar de ello y avanza que en esta ocasión la obra no va a ser realizada por un vecino, como ocurrió aquella vez, sino por el Taller Itinerante de restauración que viene trabajando en otras parroquias de la región. José María calcula que será necesario invertir unos 10.000 euros, aunque «igual es más cuando se metan en harina».

A los daños estructurales hay que unir otro problema: los robos que sufre el templo. El año pasado fue noticia porque los amigos de lo ajeno se llevaron una de las dos campanas, la de mayor tamaño. «Por cierto -apunta el religioso-, el Ayuntamiento de Torrelavega se ofreció a donarnos una y todavía estamos esperando». Pero los cacos saltan la verja de hierro que protege al templo en el portal y siguen haciendo de las suyas: «Hemos tenido que reforzar la puerta y también entraron por esa ventana redonda que está encima del altar. Me di cuenta porque noté que estaba pisando cristales. Lo que más me molestó fue que consumieron las Formas del Sagrario y eso es una profanación».

El párroco confía en salir pronto de este atolladero, pues asegura contar con la ayuda de la mayor parte de los vecinos de Duález, «muy orgullosos» de su pueblo, uno de los más pequeños del término municipal de Torrelavega.