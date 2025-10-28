El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan José Buendía vende productos sanitarios para animales y es uno de los que más nota la falta de actividad. Luis Palomeque

Los daños colaterales por el cierre del Ferial

Los negocios junto al Mercado de Ganados de Torrelavega sufren una caída de sus ingresos con la clausura del recinto por la nueva enfermedad de las vacas

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El bullicio habitual de los martes y miércoles en Nueva Ciudad se ha desvanecido. El parón temporal de la feria del Mercado Nacional de Ganados, ... decretado por el Gobierno de Cantabria frente a la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa, ha dejado las calles del barrio torrelaveguense más silenciosas que nunca. Donde antes había camiones, cafés a media mañana y vecinos entrando y saliendo de los comercios, ahora solo queda la calma forzada de un barrio que vive del ferial.

