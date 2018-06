El director del Concha Espina denuncia que no tiene plan de emergencia desde que se inauguró El Teatro Municipal Concha Espina, inaugurado en 2006, acoge diversas actividades durante el año. / Luis Palomeque El técnico señala en un informe que es la irregularidad más notable del recinto, ya que «pone a los espectadores en situación de inseguridad permanente» JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Sábado, 30 junio 2018, 08:39

El informe que el alcalde de Torrelavega venía solicitando reiteradamente al director del Teatro Municipal Concha Espina desde el pasado mes de enero, sobre presuntas situaciones «anómalas e irregulares», ha llegado por fin al Ayuntamiento y es contundente. El técnico vuelve a denunciar, esta vez por escrito, que la instalación no cuenta con los planes de emergencia y autoprotección desde que se inauguró en 2006 y pone en duda el carácter benéfico de alguna de las muchas galas que se celebran en el recinto.

Luis Herreros dice que la situación irregular más notable es la referida a la carencia de los citados planes, lo que coloca a los espectadores en un estado de «inseguridad permanente». Todo ello pese a que dice haber emitido no menos de «30 informes y correos electrónicos» advirtiendo de esta situación anómala desde la inauguración del teatro, tanto a los «alcaldes y alcaldesas» como a los titulares de la Concejalía de Cultura, sin que «se hiciera nada para solventarla».

El director asegura que es «aún más grave» el hecho de que, desde 2006, no se haya realizado ningún simulacro de evacuación, lo cual también ha solicitado por escrito «no en menos de 10 ocasiones, sin que se llevara a cabo nada similar». Herreros dice que sólo durante 12 meses, entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, hubo un Plan de Emergencia de la instalación en vigor, que «señalaba que la vigencia del mismo era únicamente de un año y contenía tres páginas de deficiencias del teatro, especialmente en salidas de emergencia, escaleras..., que era imprescindible modificar, y no se realizó ninguna labor».

Según el técnico, la situación es tal que las azafatas del Concha Espina ni siquiera tienen una noción de «cómo organizar un desalojo en caso de evacuación, qué indicar al público ni cómo ayudar». Herreros recuerda que esta grave carencia se puso de manifiesto en un escrito enviado en 2015 por la entonces alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, al Ministerio de Cultura, para participar el programa 'Platea', en el que «constaba que el teatro no contaba con Plan de Emergencia ni de Autoprotección». La respuesta del Ministerio fue apartar a Torrelavega de aquel programa por no cumplir el Concha Espina las normas de seguridad.

El director indica que este problema afecta a todos los actos que se desarrollan en el recinto, especialmente a algunos de carácter benéfico en los que «se ha observado que acuden más personas en sillas de ruedas o con otras discapacidades». «Estas personas con limitaciones de movilidad -explica- quizá sean las más afectadas, toda vez que al no existir una rampa en las escaleras de acceso al vestíbulo principal y teniendo en cuenta que los ascensores no pueden utilizarse en casos de emergencia, no tendrían forma de descender esas escaleras por sus propios medios».

«Fuera de la regla»

Tras detallar algunas de las «anomalías» que ha detectado en galas benéficas celebradas en el Concha Espina, en algunos casos con subvenciones municipales que superan la recaudación y siempre con exención en el pago de tasas, Herreros hace hincapié en su informe en que «irregularidades no es sinónimo de ilegalidades», sino que se trata de cuestiones que «están fuera de la regla o son contrarias a ella». «En este caso -añade- puede decirse que no existía, ni existe, una regla. Tras el informe en el que puse de manifiesto la situación que se estaba produciendo, se han implantado unas normas mediante escrito de la Alcaldía, pero debieran estar incluidas en la ordenanza que regula el teatro».

A su juicio, también debiera estar incluido en esa norma el hecho de que las exenciones de tasas sólo afecten a actos benéficos, así como establecer algún tipo de «periodo de carencia». Y pone un ejemplo: «No más de dos o tres años seguidos para que no haya una entidad, artista o escuela de cualquier tipo que repita año tras año con funciones de fin de curso o similares, mientras que cuando se agotan las 15 exenciones, a las que la ordenanza pone límite, se imputan las tasas a diversas concejalías o la Alcaldía». Herrero afirma que cuando se exime del pago de tasas a actos no benéficos, los 15 eventos de este tipo que se pueden realizan al año «se agotan rápidamente y los verdaderamente benéficos han de recurrir a que se imputen las tasas al Ayuntamiento».