Educación refuerza la oferta de formación de cocina en la comarca

Torrelavega completará su oferta de formación en el ámbito de la cocina y la gastronomía gracias a una inversión de casi 100.000 euros. La ... Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria acaba de sacar a licitación la ampliación del aula de cocina del Instituto de Educación Secundaria (IES) Besaya, un espacio donde ya se imparten diferentes grados en esta materia y que, con esta reforma, podrá dar un salto cualitativo como escuela de hostelería en Cantabria.

Gracias a esta inversión de 96.617 euros, a partir del curso 2026-27, y siempre que no haya retrasos –la ampliación tiene un plazo de dos meses y la idea es ejecutarla en verano, fuera del periodo lectivo–, alumnos como los del Grado Medio en Cocina y Gastronomía no deberán acudir al ES Peñacastillo de Santander u otros centros para terminar el segundo año de formación; podrán empezar y terminar dicha formación en este centro torrelaveguense. Este instituto, de hecho, pasará a ser una referencia en la zona de la comarca del Besaya. Cabe recordar que, en el ámbito estrictamente público, Cantabria ofrece formación de este tipo en Castro Urdiales (IES Ataúlfo Argenta), Laredo (IES Fuente Fresnedo), Torrelavega (IES Besaya) y Santander (IES Peñacastillo).

Con el contrato de obra ya a licitación y a la espera de la apertura de ofertas –el día 22 de este mes–, la noticia ha sido acogida de forma muy positiva en el centro, donde vienen impartiendo esta formación desde hace años. «Estamos contentos e ilusionados», celebra la directora del centro, Ángela Benito Ruiz, consciente del paso adelante que podrá dar la oferta formativa, «contribuyendo así a formar a más profesionales del sector».