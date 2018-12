«La estación intermodal no será posible sin el Plan General», dice Cruz Viadero La estación intermodal se pretende construir en los actuales terrenos de Adif de la estación de Feve / Luis Palomeque Gobierno regional y Ayuntamiento firman un protocolo de actuación pero recuerdan al PP que sin la revisión de las normas urbanísticas el proyecto es inviable DAVID CARRERA Torrelavega Viernes, 28 diciembre 2018, 07:47

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega han dado un paso más para que el proyecto de construcción de una estación intermodal en la ciudad sea una realidad aunque ambas administraciones reconocen que el acuerdo no tendrá ninguna validez si antes no se aprueba de forma inicial la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así lo expusieron ayer el consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Francisco Martín, y el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, que acompañados por el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, hicieron un llamamiento al PP de Torrelavega para que «si de verdad quiere que la ciudad disponga de una estación intermodal, lo demuestre apoyando la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana antes de que acabe esta legislatura». Para el consejero de Industria el protocolo de actuación firmado ayer entre Gobierno y Ayuntamiento y con una validez de un año, «es la enmienda a una injusticia», ya que en su opinión «Torrelavega es una de las pocas ciudades en las que el Ministerio de Fomento no afronta sus competencias».

En este sentido, Martín puso como ejemplo «más claro», el proyecto de soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad y que recordó que «a diferencia de otras ciudades, aquí tenemos que pagar el 50% de las obras el Gobierno cántabro y el Ayuntamiento», porque «además se trata de un proyecto que no contempla la construcción de una estación intermodal de tren y de autobuses, por lo que otra vez el Gobierno regional y el Consistorio vamos a tener que poner dinero para esta nueva infraestructura, para lo cual es necesario que se aprueba el PlanGeneral».

El consejero de Industria insistió en que con la firma de este protocolo de actuación «queda de manifiesto» el compromiso del Gobierno cántabro con el proyecto y «deja claro que seremos los que promuevan y ejecuten, con la ayuda del Ayuntamiento, la construcción de una estación intermodal para Torrelavega y que debía ir incorporado al proyecto del soterramiento de las vías». Por su parte, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, señaló que este acuerdo suscrito con el Gobierno autonómico «nace de la necesidad en la que todos coincidimos para que Torrelavega disponga de una estación en la que queden unificados los servicios de tren y de autobuses y los viajeros no tengan necesidad de desplazarse de una infraestructura a otra». En la actualidad las distintas compañías de autocares tienen paradas repartidas por la ciudad y hay una estación en la Granja Poch, cerca del Ferial de Ganados, pero lejos de la estación actual de Feve, en el centro de la ciudad.

De ahí, según el regidor, «la necesidad» de dotar a Torrelavega de esta infraestructura, que subrayó «no va a ser posible si no conseguimos apoyos para aprobar de forma inicial el Plan General de OrdenaciónUrbana». Cruz Viadero explicó que las administraciones local y regional «hemos hecho un gran esfuerzo y hemos demostrado nuestro compromiso con este proyecto con la firma de este protocolo de actuación» pero advirtió que «no servirá de nada si antes no logramos sacar adelante la revisión del Plan General». Ante esta situación, el alcalde reconoció que «ahora el Ayuntamiento debe hacer los deberes y aprobar el PGOU si queremos que la estación intermodal se construya en los terrenos de Adif donde ahora está la estación de Feve».

Y para la aprobación del Plan General recordó que necesitan el apoyo de la oposición, en especial del PP, que como dijo en alusión a su portavoz, el exalcalde, Ildefonso Calderón, «si tan amigo de Torrelavega es que lo demuestre y apruebe el documento, porque sin la aprobación inicial antes de que acabe la legislatura la construcción de la estación intermodal será inviable». Cruz Viadero hizo hincapié en que en l actualidad «el PP, y su líder en Torrelavega, Ildefonso Calderón, son los máximos responsables de que a día de hoy el Plan General no esté aprobado», por lo que insistió en que «ahora, más que palabras, es necesario voluntad política».