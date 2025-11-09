Fachadas municipales repletas de grafitis

Quien pase con frecuencia por el centro de Torrelavega lo habrá observado sin necesidad de fijarse demasiado: muchas fachadas de edificios públicos llevan años marcadas ... con pintadas. Se limpian, desaparecen unos días… y vuelven a aparecer. No es nuevo, no es puntual y no es una queja reciente. Es una imagen que se ha mantenido en el tiempo y que cada cierto número de semanas vuelve a estar sobre la mesa.

Los inmuebles más afectados se repiten año tras año. La Sala Mauro Muriedas, la Plaza de Abastos y la Biblioteca Municipal Gabino Teira encabezan la lista de espacios que sufren este problema con mayor frecuencia. Un paseo por estas zonas permite comprobarlo. En la Mauro Muriedas, la mayoría de la fachada muestra restos de pintadas recientes o de limpiezas anteriores. En la Plaza de Abastos, los alrededores acumulan dibujos y firmas en portones, muros y esquinas próximas. Y en la Biblioteca Gabino Teira, uno de los centros culturales más concurridos del municipio por ciudadanos y estudiantes, es muy habitual ver zonas parcheadas o recién limpiadas que, al poco tiempo, vuelven a aparecer con nuevas marcas.

Desde el Ayuntamiento reconocen que la eliminación de estos grafitis es una tarea constante. «Se limpian regularmente, pero duran cuatro días», señalan fuentes municipales. Explican que, en algunos casos, las pintadas pueden eliminarse con productos específicos con relativa facilidad, pero en otros la composición de la pintura obliga a utilizar tratamientos más agresivos que, con el tiempo, acaban afectando a la superficie del edificio. «Depende mucho del tipo de pintura que hayan empleado para el grafiti», añaden.

Ampliar Dos hombres acceden a la plaza de Abastos entre grafitis. Juanjo Santamaría

Entre los vecinos, las opiniones son variadas, aunque la mayoría coincide en que la situación resulta frustrante. María Sánchez, vecina de Nueva Ciudad que acude a menudo a la biblioteca, comenta que «da pena verla así, porque es un edificio que usa mucha gente y siempre parece que está a medias de limpiar». Para José Hidalgo, comerciante del entorno de la Plaza de Abastos, el problema no es solo estético: «La primera impresión cuenta. Si alguien viene de fuera y lo ve lleno de pintadas, se lleva una idea equivocada. Es normal». Hay también quien considera que las intervenciones no deberían limitarse a la limpieza. Claudia Rivas, joven del barrio de La Inmobiliaria, señala que «en otros sitios han hecho muros legales para que la gente pueda pintar con permiso. Igual aquí funcionaría». Otros vecinos plantean reforzar la vigilancia o aumentar las sanciones para evitar estas reincidencias.

Ampliar Las paredes de la Sala Mauro Muriedas con firmas callejeras.

El arte permitido

El contraste con los murales creados dentro del Festival Internacional de Arte Urbano Alegra la Vista aparece a menudo en las conversaciones. Se trata de obras autorizadas que han transformado fachadas completas y que sí cuentan con el apoyo y el respeto ciudadano. «Lo del festival está muy bien, nadie pinta encima porque queda bonito», opina Luis Señas, residente en el centro. Estos murales, lejos de generar rechazo, se han convertido en un atractivo más para quienes visitan Torrelavega.

Por el momento, el Ayuntamiento continuará con las labores de limpieza periódica, aunque la sensación general es que el esfuerzo no termina de frenar el problema. Mientras tanto, el debate vecinal continúa abierto entre quienes piden más control, quienes apuestan por educar y quienes consideran que habría que combinar distintas medidas.

Lo que está claro es que la presencia continuada de pintadas en los edificios municipales es un asunto que preocupa a vecinos y comerciantes y que, por ahora, no tiene una solución definitiva sobre la mesa.