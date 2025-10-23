Un fallo en el examen a bombero de Torrelavega obliga a repetir la prueba práctica Las pruebas realizadas en febrero para cubrir nueve plazas del cuerpo no eran iguales y el tribunal ya ha retrotraído el proceso de selección de candidatos

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 23 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Los problemas y los retrasos en general en las oposiciones a bombero de Torrelavega ya venían dando de qué hablar y vuelven a protagonizar ahora un nuevo tropiezo grave. Un fallo en la prueba de maniobras del examen práctico de la oposición para optar a nueve plazas de bombero del Ayuntamiento obligará a los aspirantes a repetir el ejercicio. La razón concreta la detectaron y dieron a conocer ellos mismos:el examen no era el mismo para todos, lo que obligará a retrotraer el proceso de selección y repetirlo otra vez.

El origen de la noticia, dada a conocer por la agencia EFE tras consultar fuentes sindicales, es el siguiente. La prueba objeto de la polémica se realizó el pasado 21 de febrero y formaba parte del tercer ejercicio de la fase de oposición para cubrir estas nueve plazas de bombero como funcionario de carrera de la Oferta de Empleo Público 2017-2021.

Todo parecía desarrollarse con relativa normalidad, pero esta desigualdad detectada por los propios aspirantes ha trastocado evidentemente todos los planes. De hecho, las novedades llegan hasta esta misma semana, tras la presentación de una serie de reclamaciones y recursos que han sido atendidos por el Tribunal de Valoración en las últimas horas. Conclusión:se ha procedido a anular las puntuaciones, lo que en la práctica aboca el proceso a la repetición de la prueba, ahora sí, en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.

De esta manera, los opositores que realizaron la prueba han sido convocados para la repetición de la misma –esto es, la segunda parte del tercer ejercicio de la Oferta de Empleo Público– el próximo 31 de octubre en las instalaciones del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

En la Policía Local

Este no sería el único problema que han experimentado los procesos selectivos recientemente en el Consistorio de Torrelavega. Por otra parte, y según denuncian las mismas fuentes sindicales, se están produciendo retrasos en la oposición para cubrir vacantes y ampliar plantilla de la Policía Local, un proceso que debería estar concluido antes del próximo de diciembre y que ya lleva más de un año de retraso.

Según detallan, los responsables del Ayuntamiento tiene parada la lista provisional de admitidos, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2020, acumuladas a su vez con las de 2021, 2022 y 2023. A estas, además, cabría añadir las jubilaciones que hubo en 2024 y 2025.