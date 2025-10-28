Fernando Arce, el corazón social de la ciudad

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visitó ayer las instalaciones del Centro Ocupacional y Residencia Fernando Arce, de la Fundación ... Asilo, en Torrelavega. Lo hizo acompañada por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río; el alcalde de la ciudad, Javier López Estrada, y la presidenta de la entidad, Mercedes Izárraga López Pisano, junto a miembros del patronato y del equipo directivo.

Durante la visita, los responsables recorrieron las distintas dependencias del complejo, una referencia en la atención a personas con discapacidad en Cantabria. La comitiva conoció las habitaciones adaptadas, el gimnasio, la sala de fisioterapia, el comedor, los talleres y el centro escolar, además de la piscina terapéutica con grúa de techo y chorros de hidromasaje. También se detuvieron en la sala de estimulación multisensorial, la primera que se abrió en España, que ha servido de modelo para otros muchos centros y permite potenciar los sentidos mediante luces, sonidos y texturas.

La presidenta quiso saludar a los usuarios, conversar con ellos y conocer de cerca las actividades que realizan a diario. En uno de los talleres, varios preparaban galletas, mientras otros mostraban los trabajos manuales que elaboran con cartón o materiales reciclados. Buruaga se interesó por el funcionamiento de cada espacio y por la labor de los profesionales, a quienes trasladó su reconocimiento. «Aquí se demuestra que la inclusión no es un ideal, sino una realidad construida con compromiso y cariño», afirmó, destacando que la fundación «acompaña a las personas con discapacidad a lo largo de todas las etapas de su vida, garantizando apoyos continuos y oportunidades reales».

Ampliar El taller de manufacturados es uno de los más exitosos. Luis Palomeque

Durante su intervención, la presidenta aprovechó para subrayar el compromiso del Gobierno cántabro con este tipo de centros. Anunció que el presupuesto del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) para 2026 superará los 317 millones de euros –22 más que el año anterior– y que la partida destinada a dependencia y promoción de la autonomía personal alcanzará los 200 millones. «Son recursos que se traducen en más atención, mejores servicios y más oportunidades para quienes más lo necesitan», señaló.

Ampliar Dos usuarios ponen la mesa antes de comer. Luis Palomeque

Integración social y laboral

En la actualidad, el centro cuenta con 90 residentes, 80 usuarios en el centro de día, otros 80 en el ocupacional y 176 alumnos en el colegio. Además, 85 personas con discapacidad trabajan en las distintas áreas de la fundación, lo que la convierte en un ejemplo de integración laboral y social.

El recorrido permitió a las autoridades comprobar cómo el complejo combina atención terapéutica, educativa y laboral con espacios adaptados que promueven la autonomía personal. En sus talleres se elaboran manufacturas con cartón, productos de jardinería y repostería, mientras que en el colegio se imparten programas personalizados según las capacidades y necesidades de cada alumno.

La presidenta de la Fundación Asilo agradeció la visita y el apoyo institucional. «Ha sido un placer teneros hoy recorriendo esta parte de la discapacidad, que está muy nueva, y espero que así se conserve muchos años», comentó Izárraga, antes de lanzar una petición: «Llenemos las pocas plazas que quedan».

«Un orgullo» para la ciudad

López Estrada destacó por su parte el papel del centro como «uno de los orgullos de la ciudad». «Torrelavega tiene muchos valores, pero hay uno por encima de todos: es una ciudad solidaria, y esa solidaridad se refleja en la labor de la Fundación Asilo», afirmó el alcalde, agradeciendo también la implicación del Gobierno regional con los proyectos sociales del municipio. También recordó que en la Residencia Fernando Arce viven cántabros de más de cuarenta municipios.

Antes de finalizar la visita, Buruaga quiso reconocer la trayectoria de la Fundación Asilo y el esfuerzo de sus profesionales: «Entidades como esta son el mejor ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones y tercer sector mejora vidas y fortalece nuestra sociedad».