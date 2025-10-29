Las fugas de agua obligan a parchear la calle Julián Ceballos de Torrelavega año y medio después Las obras se ejecutan por la empresa de Aguas en distintos puntos de la vía, rehabilitada de manera integral en 2024, con una inversión de 1,5 millones

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:28

La presencia de diferentes fugas de agua en la calle Julián Ceballos de Torrelavega obliga a parchear esta céntrica vía año y medio después de su rehabilitación integral. Las actuaciones, ejecutadas por la empresa municipal de Aguas, vienen a reparar las filtraciones que sufren distintos colectores. Estos no habrían sido reparados durante la intervención de hace casi dos años y ahora, informan fuentes de la empresa municipal, sufren pérdidas de agua que afectan a la red de abastecimiento en algunos casos y de saneamiento, en otros. Los operarios de Aguas Torrelavega ya están realizando estos trabajos de reparación, ubicados cerca del número 36, el 27 y hasta el 11 –al inicio de la calle, desde Cuatro Caminos–.

La intervención en estos colectores viene a poner el foco en la rehabilitación que se realizó en la calle Julián Ceballos a finales de la anterior legislatura, una actuación no exenta de polémica –hubo hasta protestas vecinales en el Pleno– y que fue ejecutada por la empresa Rucecán con 1,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos. No es la primera vez que el resultado de estas labores da de qué hablar meses después de la reapertura de esta vía. Apenas seis meses después, el año pasado, un hundimiento en pleno corazón de la calle –frente al Chema, para que se hagan a la idea– obligó al Ayuntamiento a intervenirla de nuevo y cortar un carril durante unos días.

Aquella vez, la obra seguía en garantía y fue la propia Rucecan la que volvió a reparar estos desperfectos sin coste añadido para las arcas municipales. Ayer, preguntadas por esta cuestión, diferentes fuentes del Ayuntamiento dudaban de que esa garantía siguiera vigente a día de hoy. A principios de 2026, harán tres años del inicio de la reforma integral de la vía, que duró cerca de trece meses.