El Gobierno exige al Torrelavega que agilice las ayudas del Fondo de Suministros Básicos Dos mujeres reciben información en la oficina de Servicios Sociales de la plaza Baldomero Iglesias. / Luis Palomeque El Ejecutivo propone un nuevo modelo de gestión y recuerda que el dinero de la subvención que no se entregue a las familias antes de finalizar el año se perderá DAVID CARRERA Torrelavega Jueves, 1 noviembre 2018, 07:49

El Gobierno de Cantabria ha pedido al Ayuntamiento de Torrelavega que agilice los trámites para poner en marcha la concesión de ayudas del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos y para el que el Ejecutivo destina en el municipio una partida de 250.000 euros. En una carta remitida al Consistorio, a través del Icass (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), el Gobierno regional pide a la administración que cambie el modelo de gestión de estas ayudas dirigidas a familias con escasos recursos económicos y que tienen dificultades para el pago de recibos como el agua, la luz o el gas.

Hasta ahora el Ayuntamiento realizaba una convocatoria y establecía un plazo concreto para la tramitación y concesión de estas ayudas, siendo beneficiarios aquellos que primero lo solicitaban hasta que el fondo se acababa, quedándose sin estas ayudas solicitantes que cumplían con los requisitos porque el dinero ya se había acabado.

Para evitar que esta situación se repita con el fondo de este año -en el que el Ejecutivo aporta 250.000 euros y el Consistorio 50.000- el Gobierno exige al Ayuntamiento que las ayudas se tramiten a lo largo del año siguiendo los criterios de concesión de los técnicos municipales, algo que hasta ahora no ha sucedido porque a día de hoy no se ha abierto ningún tipo de convocatoria para las ayudas del Fondo de Suministros Básicos. En este sentido, y a falta de dos meses para que finalice el año, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales recuerda a la administración local la necesidad de justificar la subvención de 250.000 euros antes del 31 de diciembre. Y apunta que el dinero de esa partida que no haya sido repartido entre los solicitantes antes de que acabe el año se perderá porque al año siguiente será descontado de la partida inicial de los 250.000 euros, lo que obligaría al Ayuntamiento a tener que completar el fondo con dinero de las arcas municipales. De este modo, el Gobierno cántabro quiere garantizar que la subvención que se concede al municipio para estas ayudas llega a las familias en su totalidad y por ello insta a los servicios sociales del Ayuntamiento a que agilicen el proceso.

El dato 700 familias han sido las beneficiarias de estas ayudas en las convocatorias de años anteriores.

Asimismo, desde el equipo de gobierno local (PSOE-PRC) y a la vista de que en años anteriores ha habido muchas familias que se han quedado sin ayudas, se pretende que éstas lleguen al máximo número de beneficiarios ya que en las anteriores convocatorias se han contabilizado más de 700 solicitudes. El Fondo de Suministros Básicos estaba dotado con 300.000 euros, 250.000 aportados por el Gobierno de Cantabria y 50.000 por el Ayuntamiento de Torrelavega. En la convocatoria del año pasado se recibieron unas 700 solicitudes de las que fueron concedidas en torno a las 240 hasta agotar la partida económica, aplicando -a todas las que cumplían los requisitos- el orden de registro de la petición, criterio que el Gobierno deja claro que hay que cambiar.

Después de que más de 400 familias se quedaran sin optar a estas subvenciones, el Ayuntamiento anunció que habilitaría una partida de 400.000 euros para abrir una nueva convocatoria de ayudas de las que puedan beneficiarse quienes se quedaron fuera del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos de 2017. Estas ayudas están destinadas a cubrir necesidades como alimentación, productos básicos de higiene y limpieza, y suministros que garantizan las mínimas condiciones de habitabilidad y salubridad en la vivienda (luz, agua y gas). La cuantía máxima de las ayudas era de 1.500 euros, por unidad familiar. Las solicitudes se tramitan a través de las tres sedes de Servicios Sociales.