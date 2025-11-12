El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una de las imágenes que dejó el incendio del Cine Pereda de Torrelavega en el año 2001. Luis Palomeque

El Gobierno frena los plazos del nuevo Cine Pereda y enfría su estreno en 2026

La Consejería de Fomento aplaza la licitación de la redacción del proyecto y supedita los plazos a la aprobación de los Presupuestos de Cantabria del año que viene

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

El regreso del Cine Pereda, sala de referencia en Torrelavega, vuelve a aplazarse. No será en 2025, como se había dicho. Lo ha dejado claro ... el consejero de Fomento, Roberto Media: «La redacción del proyecto hay que licitarla y todavía no se ha hecho», explicó, dejando entrever que los plazos cambian.

