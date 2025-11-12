El Gobierno frena los plazos del nuevo Cine Pereda y enfría su estreno en 2026

El regreso del Cine Pereda, sala de referencia en Torrelavega, vuelve a aplazarse. No será en 2025, como se había dicho. Lo ha dejado claro ... el consejero de Fomento, Roberto Media: «La redacción del proyecto hay que licitarla y todavía no se ha hecho», explicó, dejando entrever que los plazos cambian.

El Ayuntamiento ya entregó un anteproyecto elaborado por la arquitecta Cristina Vellido, pero el siguiente paso no llegará este año. «Todo dependerá de los Presupuestos. No es lo mismo tener 215 millones más que 215 millones menos», ha dicho Media en alusión a las Cuentas autonómicas que marcarán el ritmo de su Consejería.

La afirmación tumba el calendario que se manejaba hasta ahora: anteproyecto en 2024, redacción en 2025 y obras en 2026. «No entra dentro de 2025», zanjó. Media aseguró que el compromiso del Gobierno de Cantabria con el Ayuntamiento torrelaveguense se mantiene intacto, pero pidió tiempo. «Estamos en ello. Es verdad que desespera, pero las cosas hay que hacerlas bien. No queremos cometer errores como en otras obras, donde hubo que modificar los proyectos después por no prever bien los costes», apuntó.

El contexto El incendio de 2001 marcó el final de una sala que fue referente cultural durante décadas en Torrelavega

Sin plazos El calendario inicial –anteproyecto en 2024, proyecto en 2025 y obras en 2026– no se cumplirá

El anteproyecto redactado por Vellido, con un coste de poco más de 7.000 euros, plantea reconvertir el antiguo cine de las Galerías Pereda en un espacio moderno, con cuatro salas municipales de entre 70 y 120 butacas, equipamiento digital y accesibilidad total. La inversión total rondaría los 4 millones de euros, financiados en su mayor parte por el Ejecutivo regional. La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, el alcalde, Javier López Estrada, y el actor Antonio Resines presentaron el proyecto hace un año como una apuesta cultural para la ciudad. «Hace falta un cine», resumía entonces Resines, convencido de que el nuevo Pereda podía ser «un motor social y económico» para el centro de Torrelavega. Desde entonces, el entusiasmo ha ido enfriándose. Los comerciantes de las galerías, que celebraron la noticia como una oportunidad de revitalizar el entorno, lo miran ahora con más cautela.

El edificio, cerrado desde el incendio del 17 de abril de 2001, acumula polvo y recuerdos. Aquella noche se proyectaba 'En qué piensan las mujeres', con Mel Gibson, la última película antes de las llamas. Después, el Consistorio compró el inmueble, pensó en integrarlo con el Palacio Municipal, incluso presentó un diseño en 2009. Pero nada se movió.

Ahora, más de dos décadas después, el viejo cine vuelve a ser promesa. El anteproyecto existe, pero el proyecto técnico, no. Y sin proyecto no hay licitación ni obras. «Queremos hacerlo bien, con un Presupuesto realista y sin improvisar», insistió Media.

Fuentes municipales reconocen que el retraso «era previsible». El propio Ayuntamiento prefiere hablar de prudencia antes que de parón. En la práctica, el futuro del cine depende de que haya Cuentas aprobadas en 2026 y de que la Consejería reserve partida para licitar la redacción.

La reapertura del Pereda supondría recuperar un espacio simbólico para la ciudad, pero también un revulsivo para las galerías, que viven su etapa más gris. Quedan pocos negocios abiertos y apenas hay tránsito.

Idas y venidas

En los últimos años, la idea de devolver el cine a Torrelavega ha ido y venido varias veces. Desde el cierre del Arlequín, en 2004, la ciudad no tiene salas de proyección permanentes. La Casa de Cultura y el Teatro Concha Espina acogen proyecciones puntuales, pero no hay cartelera semanal ni taquilla.

La propuesta del nuevo Pereda nació precisamente para llenar ese vacío. Cuatro salas municipales en pleno centro, cerca de comercios y cafeterías, con precios asequibles y una oferta que combine cine comercial y cultural. Un modelo similar al de otras ciudades medianas. De momento, todo sigue sobre el papel. «No será inminente, pero sigue en pie», repiten desde el entorno de Fomento. En el fondo, nadie se atreve a dar plazos.

Las galerías continúan en silencio, con el cartel de Cine Pereda todavía en la fachada y una puerta metálica que no se abre desde hace veinticuatro años. Dentro, polvo y butacas viejas. Fuera, la nostalgia. Torrelavega sigue esperando su película. Y aunque no tenga fecha de estreno, el deseo sigue ahí.