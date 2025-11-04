Hacienda aprueba un ajuste de 1,19 millones del Presupuesto

L. M. torrelavega. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Comisión de Hacienda ha dictaminado de forma favorable la primera modificación presupuestaria de 2025, que supone reordenar 1.194.677 euros para atender nuevas necesidades y reforzar partidas que habían quedado cortas. La propuesta se elevará al pleno de hoy para su aprobación definitiva.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, explicó que el ajuste busca «adaptar el Presupuesto a la realidad del ejercicio» y atender proyectos que requieren mayor dotación económica. Entre ellos, destacan los 130.000 euros para redactar el proyecto de urbanización de la cubierta del soterramiento de FEVE, considerada una actuación clave en la futura transformación urbana. También se destinan 100.000 euros -vinculados a una subvención del Gobierno de Cantabria- a mejoras en el complejo deportivo Óscar Freire, fondos que inicialmente estaban previstos para una bolera en Tanos.

La modificación incluye además 207.000 euros para la reforma de la Plaza de las Ánimas (Viérnoles); 47.700 euros para adaptar los baños del Parque Manuel Barquín, que serán accesibles y aptos para personas ostomizadas; 10.219 euros para completar la climatización de la plaza de abastos; 45.000 euros para renovar equipos de limpieza viaria; y 30.000 euros para labores extraordinarias de desinfección en el Mercado Nacional de Ganados.

El dictamen salió adelante con los votos del equipo de gobierno (PRC-PSOE) y del PP, que incorporó una enmienda de 5.300 euros.