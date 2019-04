Amanda Agüeros Crespo: «Los jóvenes tenemos mucho que aportar»

La joven Amanda Agüeros Crespo (15 años) es la nueva 'Protagonista del Mañana', distinción que entrega el Club Rotario de Torrelavega anualmente, fruto de un convocatoria que reconoce a los mejores expedientes académicos y también los valores. Y Amanda, los tiene. Reúne a la perfección esa combinación entre esfuerzo intelectual y una clara vocación por contribuir al empuje de 'su' ciudad, Torrelavega, a la que no quiere renunciar por bueno que puede aventurarse su futuro profesional.

-'Protagonista del Mañana'...¿Cómo surgió presentarte al premio?

-Me lo propusieron en el colegio, soy alumna de 4º de la ESO en La Paz, y me pareció una idea genial porque los valores que pone de manifiesto la convocatoria son muy interesantes. Tuve que realizar una redacción sobre cómo está la situación actual, en diversos ámbitos y explicando cómo veo yo el futuro y cómo puedo yo ayudar a cambiar la sociedad. Incluí también mis méritos académicos.

-Y el futuro ¿lo ves positivo o negativo?

-Soy bastante optimista respecto del mañana, sobre todo por el papel que podemos desempeñar los jóvenes. Hay mucho que hacer y la juventud puede participar en ese futuro. Somos solidarios y podemos trabajar para que la sociedad cambie, al menos estamos preparándonos para poder hacerlo. Creo que es nuestro turno, nuestro momento.

-¿Alguna 'fórmula mágica' que pueda ayudar a un mayor desarrollo de la ciudad?

-Lo que podemos hacer los jóvenes es mucho y lo que hay que hacer, a partir de conocer esa idea, ese proyecto, es valorarlo y darnos la oportunidad de poder expresarnos . Tiene que verse que, verdaderamente, se puede contar con el colectivo de personas suficientes para, por ejemplo, ayudar al que lo necesite, sea cual sea el campo en el que haga falta esa colaboración.

«Me gustaría estudiar algo que sirviera para devolver lo mucho que me ha dado la sociedad»

-¿Tienes fe en ese futuro que dibujas de tanta colaboración?

-En efecto, creo que el futuro es bueno, espero que mejor que el momento actual. Hay que superar carencias que tiene la ciudad, como la 'pobreza' en iniciativas para los jóvenes. Tiene que haber más propuestas del estilo del concurso de los rotarios que fomentan precisamente que la juventud alimente su espíritu emprendedor.

-¿En qué se materializa el premio que has ganado?

-Pasaré dos semanas en un campamento de verano que organiza el Club Rotary Internacional y que están en diversos países europeos. Puedo elegir el lugar que más me interese, aún no lo he decidido porque estoy muy centrada en acabar mis estudios.

-¿Te gustan los idiomas?

-Si si, me encantan y he de reconocer que no se me dan nada mal. De momento, estoy con el inglés y el francés. El curso próximo ya me toca primero de Bachillerato y, aunque no tengo muy claro lo que estudiaré después, me decantaré por algo social, Economía o Derecho. Me encantaría trabajar en algo que sirviese para devolver lo mucho que me ha dado la sociedad. Hasta que encuentre esa meta, seguiré esforzándome.

«Hacen falta más concursos como el del Club Rotario que he ganado porque estimula el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones»

-En ese planteamiento, ¿mantienes tu colaboración con tu ciudad?

-Por supuesto, entre todos tenemos que contribuir al progreso de Torrelavega, ayudar a esta comunidad. Es un municipio de marcado carácter industrial, todavía hay muchas empresas que siguen en pie y, por lo tanto, creo que aquí hay un futuro para la gente joven que, como yo, quiere quedarse en su ciudad.

-¿Cómo ves ese avance tan necesario?

-Entre todos tenemos que contribuir a que Torrelavega cambie, que siga creciendo. Es necesario fomentar valores tan positivos como el esfuerzo, porque de lo contrario, la ciudad no saldrá adelante, no habrá un lugar para las jóvenes generaciones.

-¿Crees verdaderamente que tu futuro está en Torrelavega?

-Es una opción muy válida, desde luego, aunque también me gustaría viajar por otros países de Europa para ver lo que hay, para comparar posibilidades, formas de vida, conocer otras sociedades y culturas. Es una forma de aprender y de crecer. Y uno de esos países que me atraen mucho es Alemania. Me encantaría conocerlo. También Estados Unidos, aunque me decanto más por Alemania. Pienso que puedo aprender más en muchos ámbitos.