El juicio por las presuntas vejaciones en la Alborada tendrá lugar el día 28

El juicio por las presuntas vejaciones cometidas entre 2022 y 2023 en la residencia Alborada ya tiene fecha y se celebrará el próximo 28 de ... noviembre, a las 09.05 horas, en los Juzgados de lo Penal de Santander. En el procedimiento están acusadas cuatro empleadas, tres de las cuales están fuera de la residencia desde hace dos años; la cuarta, que sigue en el centro, fue desimputada después e imputada de nuevo tras un recurso de las familias denunciantes ante la Audiencia Provincial. Desde la residencia aseguran que los hechos imputables a esta última «son claramente diferenciables y de mucha menor gravedad».

La apertura de juicio oral se produce tras la decisión por parte del Juzgado de Primera Instancia Nº7 de Torrelavega de archivar la causa contra la directora de la residencia, Begoña García, «al no existir indicios suficientes» ni acreditarse, según recogió el juez, que «conociera la forma de actuar de las investigadas ni los hechos».

Han pasado casi tres años desde que, a comienzos de 2023, la Fiscalía abrió una investigación penal a la residencia por presuntos tratos vejatorios a sus usuarios. Las diligencias fueron incoadas tras las quejas de dos familias; estas denunciaron y aportaron posibles pruebas ante la Justicia y también la Consejería de Políticas Sociales.

Siendo así, la sección tercera de la Fiscalía de Torrelavega emprendió esta investigación para arrojar luz sobre los hechos y la forma en la que se desarrollan los cuidados en este centro concertado, con capacidad para 121 usuarios y una plantilla de 80 trabajadores.