Acceso a la residencia ubicada en Torrelavega. DM

El juicio por las presuntas vejaciones en la Alborada tendrá lugar el día 28

La investigación, abierta hace casi tres años y tras una denuncia conjunta de dos familias, afecta a cuatro trabajadoras del centro torrelaveguense

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:07

Comenta

El juicio por las presuntas vejaciones cometidas entre 2022 y 2023 en la residencia Alborada ya tiene fecha y se celebrará el próximo 28 de ... noviembre, a las 09.05 horas, en los Juzgados de lo Penal de Santander. En el procedimiento están acusadas cuatro empleadas, tres de las cuales están fuera de la residencia desde hace dos años; la cuarta, que sigue en el centro, fue desimputada después e imputada de nuevo tras un recurso de las familias denunciantes ante la Audiencia Provincial. Desde la residencia aseguran que los hechos imputables a esta última «son claramente diferenciables y de mucha menor gravedad».

