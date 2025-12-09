Miles de escolares volverán a descubrir el teatro en Torrelavega este invierno El Concha Espina acogerá siete espectáculos adaptados a todas las etapas educativas entre enero y marzo

Laura Masegosa Torrelavega Martes, 9 de diciembre 2025, 15:01

En el calendario cultural de Torrelavega hay una cita que casi se podría considerar un ritual educativo. Las Jornadas Escolares del Teatro Municipal Concha Espina regresan en 2026 con su 16ª edición, un proyecto que ya forma parte del recuerdo de varias generaciones de alumnos de la ciudad.

Este año, las funciones comenzarán el 26 de enero y se prolongarán hasta el 12 de marzo. En total, 22 pases para que puedan asistir 8.582 estudiantes: desde bebés que apenas caminan hasta alumnos adultos que también siguen formándose. Todo, sin que los centros ni las familias tengan que poner un euro.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, recuerda que más de 180.000 jóvenes han pasado por el teatro desde que arrancó la iniciativa en 2007. «No es solo venir al teatro. Es aprender cómo se aplaude, cómo se escucha, cómo se comparte una historia con los demás», resume.

La programación está pensada para que cada etapa educativa encuentre su lugar: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Escuela de Adultos. Además, regresa una función para los grupos de uno y dos años, una idea que se probó hace unas temporadas y conquistó a profesores y familias.

Entre las compañías invitadas hay nombres muy conocidos para el público joven de Torrelavega: Xip Xap, Tropos Teatro, Titira Teatro, Baychimo Teatro… y también otras que se han hecho un hueco en la escena nacional, como Teatro de Poniente o El Perro Azul. En algunos casos, los docentes podrán trabajar en clase lo que se vea en el escenario gracias a dosieres didácticos.

Las inscripciones, antes de Navidad

Los centros educativos tendrán una semana —del 15 al 22 de diciembre, en horario de mañana— para solicitar sus plazas, enviando el formulario a publico@tmce.es. El documento se podrá descargar de la web del TMCE y la lista de admitidos se publicará el 13 de enero. Habrá prioridad para los colegios de Torrelavega y también se valorará el orden de llegada de las solicitudes y la proporción de alumnos inscritos respecto al total del centro.

Más allá de las cifras, la idea es que los escolares salgan de clase, se sienten frente al telón y descubran que, durante una hora, un teatro puede ser un castillo, un bosque o cualquier lugar donde la imaginación no tiene límites.